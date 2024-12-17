Святкування допомагають дітям проявляти емоції: Анастасія з Маріуполя довірила історію музею "Голоси Мирних"

Анастасія разом із маленькою донькою пережили страшний місяць у палаючому Маріуполі - дитина у два роки розуміла, що у підвалі безпечніше.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Свою історію Анастасія розповіла під час Новорічної акції "Рінат Ахметов - Дітям", що відбулася у Дніпрі.

На початку повномасштабного вторгнення родина ховалася від обстрілів у підвалі будинку. Взяли речі лише на два дні, але не могли залишити сховище місяць.

"Коли підіймалися на перший поверх і Єва чула вибух, одразу показувала пальчиком вниз, і ми спускалися. Щоб набрати воду, моя мама ходила до криниці, одного разу потрапила під обстріл, на щастя, залишилася неушкодженою", - розповідає Анастасія музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Родина змогла вирватися з міста. Зараз вони живуть у Дніпрі, у гуртожитку проєкту "ЯМаріуполь", партнером якого є Фонд Ріната Ахметова. Дівчинці вже п’ять років, тож мама намагається частіше відвідувати з нею заходи, де дитина може проявити емоції.

"Єва обожнює свята, кожен лишає яскраві спогади. Торік ми також отримували новорічні подарунки від Фонду. Для дітей ці заходи надзвичайно важливі, адже навіть якщо дитина зовні виглядає нормально, це не означає, що вона не переживає травму. Святкування допомагають дітям проявляти емоції, це певна реабілітація після пережитого", - додає Анастасія.

Історія Анастасії тут.

Вже 24 роки проводиться Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям", яка є частиною масштабної програми "Рінат Ахметов - Дітям". Ця програма системно надає всебічну допомогу дітям України. За час роботи Фонд Ріната Ахметова підтримав понад 5 млн дітей.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція свідчень мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України. Розкажіть свою історію на порталі музею, або за безкоштовною гарячою лінією: 0 (800) 509 001.