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Тепер груша: в Австралії знову виявили голки у фруктах

STYLERЖиття    14.11.2018 - 18:29
Тепер груша: в Австралії знову виявили голки у фруктах
Колаж РБК-Україна

Співробітники супермаркету знайшли цілу упаковку фруктів з голками

В австралійському місті Мельбурні знову виявили голки у фруктах, хоча раніше повідомлялося про те, що поліція затримала жінку, яка запихала голки у полуницю. Про це повідомляє телеканал ABC.

В цей раз жертвою стала співробітниця телеканалу Клер Бонсер. Голку вона виявила у груші, яку купила в супермаркеті і взяла з собою в якості перекусу.

Жінка відкусила шматок і вчасно помітила голку перед другим укусом.

"Спочатку я просто поклала її на сидінні поруч з собою і спробувала зрозуміти, що я побачила. Я була засмучена, я не могла в це повірити. І це було трохи страшно, я почала думати, що може бути на цій голці", - розповіла Клер Бонсер.

Тепер груша: в Австралії знову виявили голки у фруктах

Фото: Телеканал ABC

Вона звернулася в той супермаркет, де купувала фрукти, і співробітники їй розповіли, що така ж упаковка з голками була виявлена ще в одному магазині в передмісті Мельбурна.

Клер Бонсер повідомила про знахідку поліції і слідчі почали розслідування нових випадків виявлення голок у фруктах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у 20 містах знайшли полуницю з голками.

А також ми писали про те, що в Австралії арештована жінка, яка ховала голки в ягоди.

Нею виявилася 50-річна Ма Ут Тринх, яка зізналася, що встромляла голки, бажаючи, щоб її роботодавець розорився.

Відео: РБК-Україна

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