Теперь груша: в Австралии снова обнаружили иголки в фруктах

Коллаж РБК-Украина

Сотрудники супермаркета нашли целую упаковку фруктов с иглами

В австралийском городе Мельбурне снова обнаружили иглы во фруктах, хотя ранее сообщалось о том, что полиция задержала женщину, которая втыкала иглы в клубнику. Об этом сообщает телеканал ABC.

В этот раз жертвой стала сотрудница телеканала Клэр Бонсер. Иглу она обнаружила в груше, которую купила в супермаркете и взяла с собой в качестве перекуса.

Женщина откусила кусок и вовремя заметила иглу перед вторым укусом.

"Сначала я просто положила её на сиденье рядом с собой и попыталась понять, что я увидела. Я была полностью расстроена, я не могла в это поверить. И это было немного страшно, я начала думать, что может быть на этой иголке", - рассказала Клэр Бонсер.

Фото: Телеканал ABC

Она обратилась в тот супермаркет, где покупала фрукты, и сотрудники ей рассказали, что такая же упаковка с иглами была обнаружена еще в одном магазине в пригороде Мельбурна.

Клэр Бонсер сообщила о находке полиции и следователи начали расследование новых случаев обнаружения игл во фруктах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в 20 городах нашли клубнику с иголками.

А также мы писали о том, что в Австралии арестована женщина, которая прятала иголки в ягоды.

Ею оказалась 50-летняя Ма Ут Тринх, которая призналась, что втыкала иглы, желая, чтобы её работодатель разорился.

Видео: РБК-Украина