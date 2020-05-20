Цілий регіон України знаходиться під страшною загрозою: може піти під воду

Черкаська область в Україні під загрозою (фото: uhe.gov.ua)

Черкаська область може піти під воду через прорив ГЕС на Дніпрі

Черкаська область може повністю піти під воду через утворення порожнин в конструкції Канівської ГЕС, яка може зруйнуватися і затопити сусідні області. Також цьому можуть посприяти дамби, які почнуть падати за принципом доміно.

Річ у тому, що коли будували Канівську ГЕС до складу гідротехнічних бетонів додавали золу з теплових електростанцій. Всі ці роки вода вимивала золу і в будові утворилися пустоти, через які все може звалитися в один "прекрасний день".

"Оцінити масштаби пошкоджень дуже важко, оскільки порожнечі знаходяться всередині конструкцій. Інженери не виключають, що в аварійному стані перебуває весь фронт греблі. Сьогодні вона утримує тиск 2,5 кубічних кілометрів води, що є гігантським навантаженням на ГЕС", – розповіли науковці "Фактам".

Якщо затопить Черкаську область, там утворюються болота, з дна можуть виділятися радіоактивні елементи стронцій-90 і цезій-137. Це все - наслідки аварії на ЧАЕС.

Але є і хороші новини. Наприклад, доктор географічних наук, професор Віктор Вишневський не згоден з тим, що регіон чекає затоплення. Він вважає, що греблі надійні, а в Україні не буде стільки опадів, щоб змінити рівень води в Дніпрі.

"Такого роду споруди, як бетонні дамби, витримують напір води заввишки 100, а то і 200 метрів. А у нас на Дніпрі максимальний напір, який припадає на греблю Дніпрогесу, 35 метрів. На інших дамбах Дніпровського каскаду напір в межах 12-15 метрів. Після багатьох місяців посухи (практично безсніжної зими) запаси води у водосховищах малі. Дощі, які зараз йдуть, напоять землю, але кардинально не змінять рівень води в Дніпрі, а значить, і навантаження на греблі", – сказав Вишневський.

Як ми раніше писали, над Землею пролетів метеорит і стало відомо, куди він упав.

Автор: Марія Соловей