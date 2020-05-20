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Целый регион Украины находится под страшной угрозой: может уйти под воду

STYLERЖизнь    20.05.2020 - 08:47
Целый регион Украины находится под страшной угрозой: может уйти под воду
Черкасская область в Украине под угрозой (фото: uhe.gov.ua)

Черкасская область может уйти под воду из-за прорыва ГЭС на Днепре

Черкасская область может полностью уйти под воду из-за образования пустот в конструкции Каневской ГЭС, которая может разрушиться и затопить соседние области. Также этому могут поспособствовать дамбы, которы начнут падать по принципу домино.

Дело в том, что когда строили Каневскую ГЭС в состав гидротехнических бетонов добавляли золу с тепловых электростанций. Все эти годы вода вымывала золу и в строении образовались пустоты, из-за которых все может рухнуть в один "прекрасный день".

"Оценить масштабы повреждений очень трудно, поскольку пустоты находятся внутри конструкций. Инженеры не исключают, что в аварийном состоянии находится весь фронт плотины. Сегодня она удерживает давление 2,5 кубических километров воды, что является гигантской нагрузкой на ГЭС", – рассказали ученые "Фактам".

Если затопит Черкасскую область, там образуются болота, со дна могут выделяться радиоактивные элементы стронций-90 и цезий-137. Это все - последствия аварии на ЧАЭС.

Но есть и хорошие новости. Например, доктор географических наук, профессор Виктор Вишневский не согласен с тем, что регион ждет затопление. Он считает, что дамбы надежные, а в Украине не будет столько осадков, чтобы изменить уровень воды в Днепре.

"Такого рода сооружения, как бетонные дамбы, выдерживают напор воды высотой в 100, а то и в 200 метров. А у нас на Днепре максимальный напор, который приходится на плотину ДнепроГЭСа, 35 метров. На остальных дамбах Днепровского каскада напор в пределах 12-15 метров. После многих месяцев засухи (практически бесснежной зимы) запасы воды в водохранилищах малы. Дожди, которые сейчас идут, напоят землю, но кардинально не изменят уровень воды в Днепре, а значит и нагрузку на плотины", – сказал Вишневский.

Как мы ранее писали, над Землей пролетел метеорит и стало известно, куда он упал.

Автор: Мария Соловей

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