У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)

Невідомі порізали обличчя лідера ОУН

На Майдані Незалежності в Києві невідомі порізали обличчя лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери на банері із інформацією про нього. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Відзначається, що банер про Бандеру висить поблизу Головпоштамта вже кілька тижнів і є частиною виставки про концтабори.

Фото: Понівечений банер (hromadskeradio.org)

Степан Бандера — український політичний діяч, націоналіст та лідер ОУН. Через свою діяльність сидів у в’язницях Львова, Кракова й Варшави. Через переслідування з політичних причин часто переїжджав та майже не жив в Україні. У 1959 році Бандера був убитий, його отруїли в Мюнхені.

До речі, в Києві почали знімати банер з Будинку профспілок.

Нагадаємо, у лютому головний інженер проекту капремонту столичного Будинку профспілок Артем Білик розповів, як буде виглядати будинок після реконструкції. Він анонсував, що захисний банер з фасаду будівлі знімуть 1 березня, а закінчення ремонтних робіт призначено на День незалежності, 24 серпня.

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