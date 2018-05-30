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В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 20:58
Фото: facebook.com/DontPanicMag
Фото: facebook.com/DontPanicMag

Неизвестные порезали лицо лидера ОУН

На Майдане Незалежности в Киеве неизвестные порезали лицо лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры на баннере с информацией о нем. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Отмечается, что баннер о Бандере висит возле Главпочтамта уже несколько недель и является частью выставки о концлагерях.

 

Фото: Оскверненный баннер (hromadskeradio.org)

Степан Бандера - украинский политический деятель, националист и лидер ОУН. Из-за своей деятельности сидел в тюрьмах Львова, Кракова и Варшавы. Из-за преследований по политическим причинам часто переезжал и почти не жил в Украине. В 1959 году Бандера был убит, его отравили в Мюнхене.

Кстати, в Киеве начали снимать баннер с Дома профсоюзов.

Напомним, в феврале главный инженер проекта капремонта столичного Дома профсоюзов Артем Билык рассказал, как будет выглядеть дом после реконструкции. Он анонсировал, что защитный баннер с фасада здания снимут 1 марта, а окончание ремонтных работ назначено на День независимости, 24 августа.

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Теги: Степан Бандера, вандализм
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