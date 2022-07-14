Навчальний рік під загрозою ракетних обстрілів? З якими укриттями дозволять проводити заняття в школах

Відповідно до закону, в укриттях ховаються групи населення цивільного захисту. Це можуть бути працівники АЕС, оборонних підприємств і тих, які забезпечують життєдіяльність міста.

Також до укриттів мають спускатися учасники освітнього процесу окремих навчальних закладів (в основному - це заклади вищої освіти).

Укриття - це герметична споруда для захисту людей, в якому протягом певного часу створюються умови, де люди будуть захищені від небезпечних факторів в результаті надзвичайної ситуації (військових або бойових дій, терористичних актів).

Які види укриттів бувають

Протирадіаційне укриття - це негерметична споруда для захисту людей, яка виключає вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження

Споруди подвійного призначення - наземні або підземні споруди, або їх окремі частини, спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, зокрема - для захисту населення. І в них створені умови для тимчасового перебування людей.

Прості укриття - фортифікаційні споруди, цокольні або підвальні приміщення, інші приміщення підземного простору, де можливе тимчасове перебування людей.

Облаштування та постановка на облік в особливий період простих укриттів не означає повного виконання вимоги законодавства щодо забезпечення учасників освітнього процесу засобами колективного захисту.

Зараз в тих областях України, де розглядають варіант очного навчання, проводять огляди простих укриттів і укриттів подвійного призначення.

Остаточне рішення про види об'єктів фонду захисних споруд, які мають бути у навчальних закладах, вирішуватимуть органи центральної та місцевої влади.

Школи можуть також використовувати інші місця укриття для дітей за попередньою домовленістю - станції метро, автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торгові центри. Але відстань до такого укриття має бути не більше 500 метрів.

А чи може підвал в школі бути притулком?

Підвальні приміщення можуть використовуватися для укриття учасників освітнього процесу - якщо вони потрапляють під категорію приміщення подвійного призначення або простих укриттів. Однак вирішувати це буде спеціальна комісія.

Несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, перекриття) будівель і споруд повинні бути із залізобетону, цегли або інших кам'яних матеріалів.

Що повинно бути в найпростішому укритті:

Місця для сидіння - лавки, стільці, ліжка

Ємності з питною водою (по 2 л на людину) і технічна вода

Контейнери для зберігання їжі

Контейнери для нечистот з щільними кришками, які можна виносити (якщо немає каналізації та туалету в приміщенні)

Резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, лампи)

Вогнегасник

Засоби надання першої допомоги

Засоби зв'язку та оповіщення (телефон, радіоприймач)

Шанцевий інструмент (штикові та совкові лопати, ломи, сокири, пили-ножівки по дереву, по металу)

По можливості найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами відповідно до норм.

Правило з одним виходом з укриття підходить тільки для перебування до 50 осіб. У звичайних школах понад 50 осіб, тому входів до укриття має бути два - простий та аварійний.

Фото: Які бомбосховища повинні бути в школах (Getty Images)

Як повинні підготувати приміщення

прибрати приміщення від сміття;

винести непотрібні та зайві речі;

зміцнити наявні віконні прорізи та закласти їх мішками з піском;

демонтувати тимчасові перегородки;

звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;

зміцнити вхідні двері;

зміцнити наявні віконні прорізи та закласти їх мішками з піском;

перевірити електропроводку, освітлення і вимикачі;

створити запас електро лампочок, свічок, ліхтариків;

облаштувати вентиляційні отвори;

облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води в ємностях;

облаштувати окремі приміщення для санвузлів і під'єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для щільно закриваються нечистот;

встановити лавки, лежаки;

створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей і ковдр, забезпечити їх зберігання в водонепроникних чохлах

Нормативи за кількістю осіб у притулку

Нормативи за кількістю осіб в притулках дуже умовні, але не менше 0,6 м кв.на одну людину. Для простих укриттів:

Діти до 11 років повинні бути розміщені окремо

Якщо немає можливості підготувати сидячі та лежачі місця, то норма не повинна бути менш як 1 людина на 1 м кв.