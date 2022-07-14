Навчальний рік під загрозою ракетних обстрілів? З якими укриттями дозволять проводити заняття в школах

До початку навчального року залишилося менш ніж два місяці, і батьки в паніці обговорюють можливість навчання в школах очно. Більшість батьків виступають категорично проти рішення збирати дітей в класах, бо російські ракети можуть прилетіти куди завгодно і коли завгодно.
Влада стверджує, що питання вирішувати будуть в кожній області індивідуально - відкриються тільки ті школи, в яких є бомбосховища і змушувати дітей вчитися очно, а не онлайн не будуть.
Які приміщення підійдуть для бомбосховищ в навчальних закладах, розповіли на сайті освітнього омбудсмена.
Відповідно до закону, в укриттях ховаються групи населення цивільного захисту. Це можуть бути працівники АЕС, оборонних підприємств і тих, які забезпечують життєдіяльність міста.
Також до укриттів мають спускатися учасники освітнього процесу окремих навчальних закладів (в основному - це заклади вищої освіти).
Укриття - це герметична споруда для захисту людей, в якому протягом певного часу створюються умови, де люди будуть захищені від небезпечних факторів в результаті надзвичайної ситуації (військових або бойових дій, терористичних актів).
Протирадіаційне укриття - це негерметична споруда для захисту людей, яка виключає вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження
Споруди подвійного призначення - наземні або підземні споруди, або їх окремі частини, спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, зокрема - для захисту населення. І в них створені умови для тимчасового перебування людей.
Прості укриття - фортифікаційні споруди, цокольні або підвальні приміщення, інші приміщення підземного простору, де можливе тимчасове перебування людей.
Облаштування та постановка на облік в особливий період простих укриттів не означає повного виконання вимоги законодавства щодо забезпечення учасників освітнього процесу засобами колективного захисту.
Зараз в тих областях України, де розглядають варіант очного навчання, проводять огляди простих укриттів і укриттів подвійного призначення.
Остаточне рішення про види об'єктів фонду захисних споруд, які мають бути у навчальних закладах, вирішуватимуть органи центральної та місцевої влади.
Школи можуть також використовувати інші місця укриття для дітей за попередньою домовленістю - станції метро, автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торгові центри. Але відстань до такого укриття має бути не більше 500 метрів.
Підвальні приміщення можуть використовуватися для укриття учасників освітнього процесу - якщо вони потрапляють під категорію приміщення подвійного призначення або простих укриттів. Однак вирішувати це буде спеціальна комісія.
Несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, перекриття) будівель і споруд повинні бути із залізобетону, цегли або інших кам'яних матеріалів.
Правило з одним виходом з укриття підходить тільки для перебування до 50 осіб. У звичайних школах понад 50 осіб, тому входів до укриття має бути два - простий та аварійний.
Фото: Які бомбосховища повинні бути в школах (Getty Images)
Нормативи за кількістю осіб в притулках дуже умовні, але не менше 0,6 м кв.на одну людину. Для простих укриттів:
Діти до 11 років повинні бути розміщені окремо
Якщо немає можливості підготувати сидячі та лежачі місця, то норма не повинна бути менш як 1 людина на 1 м кв.
До речі, раніше ми писали, що у МОН пояснили, як навчатимуться з 1 вересня школярі та студенти.
А також розповідали про те, мер Харкова зробив заяву про навчання дітей у школах з 1 вересня.