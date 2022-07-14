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Навчальний рік під загрозою ракетних обстрілів? З якими укриттями дозволять проводити заняття в школах

Фото: Які бомбосховища повинні бути в школах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

До початку навчального року залишилося менш ніж два місяці, і батьки в паніці обговорюють можливість навчання в школах очно. Більшість батьків виступають категорично проти рішення збирати дітей в класах, бо російські ракети можуть прилетіти куди завгодно і коли завгодно.

Влада стверджує, що питання вирішувати будуть в кожній області індивідуально - відкриються тільки ті школи, в яких є бомбосховища і змушувати дітей вчитися очно, а не онлайн не будуть.

Які приміщення підійдуть для бомбосховищ в навчальних закладах, розповіли на сайті освітнього омбудсмена.

Відповідно до закону, в укриттях ховаються групи населення цивільного захисту. Це можуть бути працівники АЕС, оборонних підприємств і тих, які забезпечують життєдіяльність міста.

Також до укриттів мають спускатися учасники освітнього процесу окремих навчальних закладів (в основному - це заклади вищої освіти).

Укриття - це герметична споруда для захисту людей, в якому протягом певного часу створюються умови, де люди будуть захищені від небезпечних факторів в результаті надзвичайної ситуації (військових або бойових дій, терористичних актів).

Які види укриттів бувають

Протирадіаційне укриття - це негерметична споруда для захисту людей, яка виключає вплив іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження

Споруди подвійного призначення - наземні або підземні споруди, або їх окремі частини, спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, зокрема - для захисту населення. І в них створені умови для тимчасового перебування людей.

Прості укриття - фортифікаційні споруди, цокольні або підвальні приміщення, інші приміщення підземного простору, де можливе тимчасове перебування людей.

Облаштування та постановка на облік в особливий період простих укриттів не означає повного виконання вимоги законодавства щодо забезпечення учасників освітнього процесу засобами колективного захисту.

Зараз в тих областях України, де розглядають варіант очного навчання, проводять огляди простих укриттів і укриттів подвійного призначення.

Остаточне рішення про види об'єктів фонду захисних споруд, які мають бути у навчальних закладах, вирішуватимуть органи центральної та місцевої влади.

Школи можуть також використовувати інші місця укриття для дітей за попередньою домовленістю - станції метро, автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торгові центри. Але відстань до такого укриття має бути не більше 500 метрів.

А чи може підвал в школі бути притулком?

Підвальні приміщення можуть використовуватися для укриття учасників освітнього процесу - якщо вони потрапляють під категорію приміщення подвійного призначення або простих укриттів. Однак вирішувати це буде спеціальна комісія.

Несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, перекриття) будівель і споруд повинні бути із залізобетону, цегли або інших кам'яних матеріалів.

Що повинно бути в найпростішому укритті:

  • Місця для сидіння - лавки, стільці, ліжка
  • Ємності з питною водою (по 2 л на людину) і технічна вода
  • Контейнери для зберігання їжі
  • Контейнери для нечистот з щільними кришками, які можна виносити (якщо немає каналізації та туалету в приміщенні)
  • Резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, лампи)
  • Вогнегасник
  • Засоби надання першої допомоги
  • Засоби зв'язку та оповіщення (телефон, радіоприймач)
  • Шанцевий інструмент (штикові та совкові лопати, ломи, сокири, пили-ножівки по дереву, по металу)
  • По можливості найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами відповідно до норм.

Правило з одним виходом з укриття підходить тільки для перебування до 50 осіб. У звичайних школах понад 50 осіб, тому входів до укриття має бути два - простий та аварійний.

Фото: Які бомбосховища повинні бути в школах (Getty Images)

Як повинні підготувати приміщення

  • прибрати приміщення від сміття;
  • винести непотрібні та зайві речі;
  • зміцнити наявні віконні прорізи та закласти їх мішками з піском;
  • демонтувати тимчасові перегородки;
  • звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;
  • зміцнити вхідні двері;
  • зміцнити наявні віконні прорізи та закласти їх мішками з піском;
  • перевірити електропроводку, освітлення і вимикачі;
  • створити запас електро лампочок, свічок, ліхтариків;
  • облаштувати вентиляційні отвори;
  • облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води в ємностях;
  • облаштувати окремі приміщення для санвузлів і під'єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для щільно закриваються нечистот;
  • встановити лавки, лежаки;
  • створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей і ковдр, забезпечити їх зберігання в водонепроникних чохлах

Нормативи за кількістю осіб у притулку

Нормативи за кількістю осіб в притулках дуже умовні, але не менше 0,6 м кв.на одну людину. Для простих укриттів:

Діти до 11 років повинні бути розміщені окремо

Якщо немає можливості підготувати сидячі та лежачі місця, то норма не повинна бути менш як 1 людина на 1 м кв.

До речі, раніше ми писали, що у МОН пояснили, як навчатимуться з 1 вересня школярі та студенти.

А також розповідали про те, мер Харкова зробив заяву про навчання дітей у школах з 1 вересня.

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