Учебный год под угрозой ракетных обстрелов? С какими убежищами разрешат проводить занятия в школах

До начала учебного года осталось менее двух месяцев, и родители в панике обсуждают возможность обучения в школах очно. Большинство родителей выступают категорически против решения собирать детей в классах, так как российские ракеты могут прилететь куда угодно и когда угодно.
Власти утверждают, что вопрос решать будут в каждой области индивидуально - откроются только те школы, в которых есть бомбоубежища и заставлять детей учиться очно, а не онлайн не будут.
Какие помещения подойдут для бомбоубежищ в учебных заведениях, рассказали на сайте образовательного омбудсмена.
Согласно закону, в убежищах укрываются группы населения гражданской защиты. Это могут быть работники АЭС, оборонных предприятий и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Также в убежища должны спускаться участники образовательного процесса отдельных учебных заведений (в основном - это учреждения высшего образований).
Убежище - это герметичное сооружение для защиты людей, в котором в течении определенного времени создаются условия, где люди будут защищены от опасных факторов в результате чрезвычайной ситуации (военных или боевых действий, террористических актов).
Противорадиационное укрытие - это негерметичное сооружение для защиты людей, которое исключает влияние ионизирующего облучения в случае радиоактивного загрязнения местности и действия обычных средств поражения
Сооружения двойного назначения - наземные или подземные сооружения, или их отдельные части, спроектированные или приспособленные для использования по основному функциональному назначению, в частности - для защиты населения. И в них созданы условия для временного пребывания людей.
Простые укрытия - фортификационные сооружения, цокольные или подвальные помещения, другие помещения подземного пространства, где возможно временное пребывание людей.
Обустройство и постановка на учет в особый период простых укрытий не означает полного выполнения требования законодательства по обеспечению участников образовательного процесса средствами коллективной защиты.
На данный момент в тех областях Украины, где рассматривают вариант очного обучения, проводят осмотры простых укрытий и укрытий двойного назначения.
Окончательное решение о видах объектов фонда защитных сооружений, которые должны быть в учебных заведениях, будут решать органы центральной и местной власти.
Школы могут также использовать другие места укрытия для детей по предварительной договоренности - станции метро, автостоянки, паркинги, гаражи, подземные торговые центры. Но расстояние до такого укрытия должно быть не более 500 метров.
Подвальные помещения могут использоваться для укрытия участников образовательного процесса - если они попадают под категорию помещения двойного назначения или простых укрытий. Однако решать это будет специальная комиссия.
Несущие и наружные ограждающие конструкции (стены, перекрытия) зданий и сооружений должны быть из железобетона, кирпича или других каменных материалов.
Правило с одним выходом из убежища подходит только для пребывания до 50 человек. В обычных школах более 50 человек, поэтому входов в убежище должно быть два - простой и аварийный.
Фото: Какие бомбоубежища должны быть в школах (Getty Images)
Нормативы по количеству человек в убежищах очень условны, но не менее 0,6 м кв. на одного человека. Для простых укрытий:
Дети до 11 лет должны быть размещены отдельно
Если нет возможности подготовить сидячие и лежачие места, то норма не должна быть менее 1 человека на 1 м кв.
Кстати, ранее мы писали, что в МОН объяснили, как будут учиться с 1 сентября школьники и студенты.
А также рассказывали о том, мэр Харькова сделал заявление об обучении детей в школах с 1 сентября.