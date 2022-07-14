UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Учебный год под угрозой ракетных обстрелов? С какими убежищами разрешат проводить занятия в школах

Фото: Какие бомбоубежища должны быть в школах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

До начала учебного года осталось менее двух месяцев, и родители в панике обсуждают возможность обучения в школах очно. Большинство родителей выступают категорически против решения собирать детей в классах, так как российские ракеты могут прилететь куда угодно и когда угодно.

Власти утверждают, что вопрос решать будут в каждой области индивидуально - откроются только те школы, в которых есть бомбоубежища и заставлять детей учиться очно, а не онлайн не будут.

Какие помещения подойдут для бомбоубежищ в учебных заведениях, рассказали на сайте образовательного омбудсмена.

Согласно закону, в убежищах укрываются группы населения гражданской защиты. Это могут быть работники АЭС, оборонных предприятий и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Также в убежища должны спускаться участники образовательного процесса отдельных учебных заведений (в основном - это учреждения высшего образований).

Убежище - это герметичное сооружение для защиты людей, в котором в течении определенного времени создаются условия, где люди будут защищены от опасных факторов в результате чрезвычайной ситуации (военных или боевых действий, террористических актов).

Какие виды укрытий бывают

Противорадиационное укрытие - это негерметичное сооружение для защиты людей, которое исключает влияние ионизирующего облучения в случае радиоактивного загрязнения местности и действия обычных средств поражения

Сооружения двойного назначения - наземные или подземные сооружения, или их отдельные части, спроектированные или приспособленные для использования по основному функциональному назначению, в частности - для защиты населения. И в них созданы условия для временного пребывания людей.

Простые укрытия - фортификационные сооружения, цокольные или подвальные помещения, другие помещения подземного пространства, где возможно временное пребывание людей.

Обустройство и постановка на учет в особый период простых укрытий не означает полного выполнения требования законодательства по обеспечению участников образовательного процесса средствами коллективной защиты.

На данный момент в тех областях Украины, где рассматривают вариант очного обучения, проводят осмотры простых укрытий и укрытий двойного назначения.

Окончательное решение о видах объектов фонда защитных сооружений, которые должны быть в учебных заведениях, будут решать органы центральной и местной власти.

Школы могут также использовать другие места укрытия для детей по предварительной договоренности - станции метро, автостоянки, паркинги, гаражи, подземные торговые центры. Но расстояние до такого укрытия должно быть не более 500 метров.

А может ли подвал в школе быть убежищем?

Подвальные помещения могут использоваться для укрытия участников образовательного процесса - если они попадают под категорию помещения двойного назначения или простых укрытий. Однако решать это будет специальная комиссия.

Несущие и наружные ограждающие конструкции (стены, перекрытия) зданий и сооружений должны быть из железобетона, кирпича или других каменных материалов.

Что должно быть в простейшем укрытии:

  • Места для сидения - скамейки, стулья, кровати
  • Емкости с питьевой водой (по 2 л на человека) и техническая вода
  • Контейнеры для хранения пищи
  • Контейнеры для нечистот с плотными крышками, которые можно выносить (если нет канализации и туалета в помещении)
  • Резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, лампы)
  • Огнетушители
  • Средства оказания первой помощи
  • Средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник)
  • Шанцевый инструмент (штыковые и совковые лопаты, ломы, топоры, пилы-ножовки по дереву, по металлу)
  • По возможности простейшие укрытия снабжаются дополнительным оборудованием, инструментами в соответствии с нормами.

Правило с одним выходом из убежища подходит только для пребывания до 50 человек. В обычных школах более 50 человек, поэтому входов в убежище должно быть два - простой и аварийный.

Фото: Какие бомбоубежища должны быть в школах (Getty Images)

Как должны подготовить помещение

  • убрать помещение от мусора;
  • вынести ненужные и лишние вещи;
  • укрепить имеющиеся оконные проемы и заложить их мешками с песком;
  • демонтировать временные перегородки;
  • освободить общие проходы в подвальном помещении;
  • укрепить входную дверь;
  • укрепить имеющиеся оконные проемы и заложить их мешками с песком;
  • проверить электропроводку, освещение и выключатели;
  • создать запас электро лампочек, свечей, фонариков;
  • обустроить вентиляционные отверстия;
  • обустроить забор воды от системы централизованного водоснабжения и водоотвода или создать запасы воды в емкостях;
  • обустроить отдельные помещения для санузлов и подсоединить их к системе канализации или обеспечить их выносной тарой для плотно закрывающихся нечистот;
  • установить скамейки, лежаки;
  • создать запас пищевых продуктов длительного хранения, а также теплых вещей и одеял, обеспечить их хранение в водонепроницаемых чехлах

Нормативы по количеству человек в убежище

Нормативы по количеству человек в убежищах очень условны, но не менее 0,6 м кв. на одного человека. Для простых укрытий:

Дети до 11 лет должны быть размещены отдельно

Если нет возможности подготовить сидячие и лежачие места, то норма не должна быть менее 1 человека на 1 м кв.

Кстати, ранее мы писали, что в МОН объяснили, как будут учиться с 1 сентября школьники и студенты.

А также рассказывали о том, мэр Харькова сделал заявление об обучении детей в школах с 1 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа