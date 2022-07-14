Учебный год под угрозой ракетных обстрелов? С какими убежищами разрешат проводить занятия в школах

Согласно закону, в убежищах укрываются группы населения гражданской защиты. Это могут быть работники АЭС, оборонных предприятий и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Также в убежища должны спускаться участники образовательного процесса отдельных учебных заведений (в основном - это учреждения высшего образований).

Убежище - это герметичное сооружение для защиты людей, в котором в течении определенного времени создаются условия, где люди будут защищены от опасных факторов в результате чрезвычайной ситуации (военных или боевых действий, террористических актов).

Какие виды укрытий бывают

Противорадиационное укрытие - это негерметичное сооружение для защиты людей, которое исключает влияние ионизирующего облучения в случае радиоактивного загрязнения местности и действия обычных средств поражения

Сооружения двойного назначения - наземные или подземные сооружения, или их отдельные части, спроектированные или приспособленные для использования по основному функциональному назначению, в частности - для защиты населения. И в них созданы условия для временного пребывания людей.

Простые укрытия - фортификационные сооружения, цокольные или подвальные помещения, другие помещения подземного пространства, где возможно временное пребывание людей.

Обустройство и постановка на учет в особый период простых укрытий не означает полного выполнения требования законодательства по обеспечению участников образовательного процесса средствами коллективной защиты.

На данный момент в тех областях Украины, где рассматривают вариант очного обучения, проводят осмотры простых укрытий и укрытий двойного назначения.

Окончательное решение о видах объектов фонда защитных сооружений, которые должны быть в учебных заведениях, будут решать органы центральной и местной власти.

Школы могут также использовать другие места укрытия для детей по предварительной договоренности - станции метро, автостоянки, паркинги, гаражи, подземные торговые центры. Но расстояние до такого укрытия должно быть не более 500 метров.

А может ли подвал в школе быть убежищем?

Подвальные помещения могут использоваться для укрытия участников образовательного процесса - если они попадают под категорию помещения двойного назначения или простых укрытий. Однако решать это будет специальная комиссия.

Несущие и наружные ограждающие конструкции (стены, перекрытия) зданий и сооружений должны быть из железобетона, кирпича или других каменных материалов.

Что должно быть в простейшем укрытии:

Места для сидения - скамейки, стулья, кровати

Емкости с питьевой водой (по 2 л на человека) и техническая вода

Контейнеры для хранения пищи

Контейнеры для нечистот с плотными крышками, которые можно выносить (если нет канализации и туалета в помещении)

Резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, лампы)

Огнетушители

Средства оказания первой помощи

Средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник)

Шанцевый инструмент (штыковые и совковые лопаты, ломы, топоры, пилы-ножовки по дереву, по металлу)

По возможности простейшие укрытия снабжаются дополнительным оборудованием, инструментами в соответствии с нормами.

Правило с одним выходом из убежища подходит только для пребывания до 50 человек. В обычных школах более 50 человек, поэтому входов в убежище должно быть два - простой и аварийный.

Фото: Какие бомбоубежища должны быть в школах (Getty Images)

Как должны подготовить помещение

убрать помещение от мусора;

вынести ненужные и лишние вещи;

укрепить имеющиеся оконные проемы и заложить их мешками с песком;

демонтировать временные перегородки;

освободить общие проходы в подвальном помещении;

укрепить входную дверь;

укрепить имеющиеся оконные проемы и заложить их мешками с песком;

проверить электропроводку, освещение и выключатели;

создать запас электро лампочек, свечей, фонариков;

обустроить вентиляционные отверстия;

обустроить забор воды от системы централизованного водоснабжения и водоотвода или создать запасы воды в емкостях;

обустроить отдельные помещения для санузлов и подсоединить их к системе канализации или обеспечить их выносной тарой для плотно закрывающихся нечистот;

установить скамейки, лежаки;

создать запас пищевых продуктов длительного хранения, а также теплых вещей и одеял, обеспечить их хранение в водонепроницаемых чехлах

Нормативы по количеству человек в убежище

Нормативы по количеству человек в убежищах очень условны, но не менее 0,6 м кв. на одного человека. Для простых укрытий:

Дети до 11 лет должны быть размещены отдельно

Если нет возможности подготовить сидячие и лежачие места, то норма не должна быть менее 1 человека на 1 м кв.