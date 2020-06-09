В Україні знову послаблять карантин: що почне працювати з 10 червня

Карантин в Україні був введений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Понад два місяці в країні діяли суворі обмеження. Однак у другій половині травня уряд прийняв рішення ввести адаптивний карантин, який передбачає послаблення деяких обмежень.

У середу, 10 червня, в Україні очікується перехід на наступний етап пом'якшення карантинних заборон. Зокрема, почнуть відкривати бази відпочинку. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"Згідно з нашим планом виходу з карантину наступний етап починається з 10 червня. Цей етап передбачає, у тому числі початок функціонування баз відпочинку. Всі бази відпочинку можуть функціонувати, виходячи з дотримання правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров'я", - зазначив глава МОЗ.

З 10 червня в Україні дозволять роботу баз відпочинку і санаторіїв, однак робота дитячих таборів поки залишиться під забороною.

Також уряд дозволить проводити масові культурно-мистецькі заходи, але з обмеженнями. На таких заходах повинні бути враховані певні епідемічні обмеження: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, всі відвідувачі повинні бути в масках, обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція, по можливості використовувати контроль квитків безконтактним сканером, на сидячих місцях дистанція в 1,5 метра. Фан-зони поки залишаються під забороною.

Одночасно з цим МОЗ назвали області, які за епідеміологічними показниками не готові до пом'якшення карантину. Це Київ, Тернопільська, Закарпатська, Волинська, Львівська, Житомирська, Чернівецька та Рівненська області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деяким жителям Києва можуть заборонити вільно пересуватися вулицями.

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