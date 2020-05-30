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В Україні з'явиться нова монета: із зображенням нічного метелика

STYLERЖиття    30.05.2020 - 11:34
В Україні з'явиться нова монета: із зображенням нічного метелика
В Україні випустять нову монету (Колаж РБК-Україна)

Нова сувенірна монета виконана із срібла

В Україні з'явиться нова сувенірна монета номіналом 10 гривень. Зроблена монета зі срібла і на ній розмістять зображення нічного метелика совки розкішної.

Нова сувенірна монета буде випущена в обіг 2 червня 2020 року. Як повідомляється на сайті Національного Банку України, монета буде виконана з 925-ї проби срібла. Вага монети – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм, Тираж сувенірної продукції – 2500 штук. Вартість однієї такої монети – 1075 гривень. Номінал монети – 10 гривень.

Автор незвичайного дизайну цієї монети – художник Володимир Дем'яненко. На аверсі зображений вінок з рослин, комах і птахів. Всередині – зображення тризуба і написи: "Україна", "10 гривень", "2020". На реверсі буде зображений метелик совка розкішна і вибито його назву українською мовою, а також на латині - Staurophora celsia.

Нічний метелик совка розкішна – рідкісний вид комах, який має статус виду, що вимирає і занесений в Червону книгу України. Цього рідкісного метелика можна побачити в Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Луганській, Харківській областях, а також у Поліссі та Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Національний Банк України збирається випустити срібну монету номіналом в одну тисячу гривень.

А також ми писали про те, які речі потрібно завжди носити в гаманці, щоб там не переводилися гроші.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України Національний банк Українимонетыденьги
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