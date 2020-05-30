В Украине появится новая монета: с изображением ночной бабочки

В Украине выпустят новую монету (Коллаж РБК-Украина)

Новая сувенирная монета будет выполнена из серебра

В Украине появится новая сувенирная монета номиналом 10 гривен. Сделана монета будет из серебра и на ней разместят изображение ночной бабочки совки роскошной.

Новая сувенирная монета будет выпущена в обращение 2 июня 2020 года. Как сообщается на сайте Национального Банка Украины, монета будет выполнена из 925-й пробы серебра. Вес монеты – 31,1 г, диаметр – 38,6 мм. Тираж сувенирной продукции – 2500 штук. Стоимость одной такой монеты – 1075 гривен. Номинал монеты – 10 гривен.

Автор необычного дизайна этой монеты – художник Владимир Демьяненко. На аверсе будет изображен венок из растений, насекомых и птиц. Внутри – изображение трезубца и надписи: "Украина", "10 гривен", "2020". На реверсе будет изображена бабочка совка роскошная и выбито ее название на украинском языке, а также на латыни - Staurophora celsia.

Ночная бабочка совка роскошная – редкий вид насекомых, который имеет статус вымирающего вида и занесен в Красную книгу Украины. Эту редкую бабочку можно увидеть в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Луганской, Харьковской областях, а также в Полесье и Крыму.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Национальный Банк Украины собирается выпустить серебряную монету номиналов в одну тысячу гривен.

А также мы писали о том, какие вещи нужно всегда носить в кошельке, чтобы там не переводились деньги.

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Автор: Маруся Счастливая