В Україні звільнили самого високооплачуваного чиновника

Олександр Донець більше не є президентом авіаційного держпідприємства "Антонов". Укроборонпром прийняв рішення відсторонити його від цієї посади після сьогоднішнього мітингу робітників авіазаводу.

Наказ про звільнення Дінця підписаний генеральним директором Укроборонпрому Айварасом Абромавичусом 9 червня. Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Причиною звільнення Дінця послужило те, що комісія Укроборонпрому виявила численні порушення, які свідчать про неефективне управління державним підприємством.

Мова йде про нецільове використання об'єктів державної власності, зловживання і порушення з боку керівництва, які могли призвести до значних збитків державі та завдати шкоди репутації авіазаводу.

Результати перевірки, які містять ознаки кримінальних злочинів, передані в правоохоронні органи.

Варто зазначити, що Олександр Донець у грудні 2019 року отримав 1,203 млн гривень (50,1 тисячі доларів), що більше у порівнянні з іншими українськими чиновниками. Крім того, це навіть більше, ніж отримує президент США Дональд Трамп (близько 33 тисяч доларів на місяць).

Але на відміну від глави США, українські чиновники можуть самі собі виписувати премії, надбавки та інші бонуси.

Нагадаємо, меру Києва Віталію Кличку підвищили зарплату.