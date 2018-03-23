Українські заробітчани активно висилають додому долари і євро

Сума переказів в чотири рази перевищує інвестиції

Громадяни України, які виїхали на заробітки в інші країни, активно надсилають додому переклади з доларами і євро. Про це повідомив Національний банк України.

Сума переказів в чотири рази перевищує іноземні інвестиції. З кожним роком вона зростає. Про це повідомляється у сюжеті "Сьогодні".

Наприклад, в 2015 році в Україну перерахували 7 млрд доларів, у 2016 році – 7,5 млрд доларів, в 2017 році – вже понад 9 млрд доларів. При цьому інвестори в 2017 році вклали у бізнес на території України менше, ніж 2,3 млрд доларів.

За словами банкірів,завдяки заробітчанам в країні зберігається відносна стабільність гривні до долара.

Як раніше писав Styler, в мережі розповіли, як українські заробітчани важко працюють за кордоном і є сенс залишати Україну в пошуках роботи. Журналісти опитали українців, які працювали в Європі (Польщі та Італії), Азії (ОАЕ, Південна Корея, Китай).

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