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Украинские заробитчане активно высылают домой доллары и евро

STYLERLIFE        23.03.2018 - 20:30
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Сумма переводов в четыре раза превышает инвестиции

Граждане Украины, которые уехали на заработки в другие страны, активно шлют домой переводы с долларами и евро. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Сумма переводов в четыре раза превышает иностранные инвестиции. С каждым годом она возрастает. Об этом сообщается в сюжете "Сегодня".

Например, в 2015 году в Украину перечислили 7 млрд долларов, в 2016 году – 7,5 млрд долларов, в 2017 году – уже более 9 млрд долларов. При этом инвесторы в 2017 году вложили в бизнес на территории Украины  меньше, чем 2,3 млрд долларов.

По словам банкиров, благодаря заробитчанам в стране сохраняется относительная стабильность гривни к доллару.

Как ранее писал Styler, в сети рассказали, как украинские заробитчане тяжело работают за границей и есть ли смысл покидать Украину в поисках работы. Журналисты опросили украинцев, которые работали в Европе (Польше и Италии), Азии (ОАЭ, Южная Корея, Китай). 

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Теги: заробитчане
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