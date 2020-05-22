Українським готелям оновили правила роботи на карантині

Робота готелів на карантині (колаж РБК-Україна)

МОЗ України дав рекомендації для роботи готелів в умовах пандемії

В Україні готелі будуть працювати в умовах пандемії коронавірусу згідно з рекомендаціями МОЗ. В рамках початку нового етапу ослаблення карантину відомство затвердило особливі умови для роботи закладів.

Постанова була затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, та з 22 травня набула чинності.

Нові правила для українських готелів в період карантину

Перед початком робочої зміни весь персонал має пройти температурний скринінг

На вході та у коридорах готелів та хостелів необхідно розмістити антисептики для рук

У вестибюлі закладу дозволяють одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі

До готелю не будуть пускати відвідувачів без масок або респіраторів У них же доведеться постійно перебувати у закладі (у номерах - на власний розсуд)

У готельних закладах робота конференц-залів, фітнес та спа-центрів забороняється

Їжу в номер приноситимуть за попереднім замовленням відвідувачів

В ресторанах і кафе готелів можна харчуватися тільки на літніх майданчиках за умови дотримання відстані щонайменше 1,5 метра між столами і розміщення не більше 4 клієнтів за столом (без урахування дітей у віці до 14 років)

Щоб не було черг при реєстрації поселення, готелі мають забезпечити можливість попередньої онлайн реєстрації.

Раніше ми писали про те, що представники туристичної галузі України ініціювали введення та видачу готелям, санаторіям та садиба сільського туризму спеціальних знаків "Чисте і безпечне". Очікується, що це зможе зміцнити довіру туристів до місця призначення, а стежити за чистотою і безпекою в закладах з таким знаком зможуть самі туристи, а не спеціальні комісії.

Нагадаємо, що в Україні в рамках ослаблення карантину з 22 травня вводять нові правила та умови для відновлення роботи громадського транспорту, різних спортивних залів і басейнів, дозволяють відкритися дитячим садкам. Для них у МОЗ розробили свої рекомендації на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін