Український футболіст Зінченко розвеселив мережу веселим танцем на тренуванні (відео)

Фото: Олександр Зінченко (instagram.com/zinchenko_96)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку витівку Олександра Зінченка

21-річний гравець збірної України й англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко продовжує тренуватися, готуючись до нового сезону. Відмінне почуття гумору не дозволяє Саші упустити будь-яку можливість, щоб не порадувати своїх фанів. На цей раз Зінченко показав, як весело проводить час в тренажерному залі. Кумедне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так "Зіна" спочатку провів серію віджимань від поля, а потім улаштував запальний танок прямо в тренажерному залі.

Публікація від Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 15 Лип 2018 в 11:11 PDT

Футболіст влаштував флешмоб, передавши естафету своїм колегам по збірній – Євгену Коноплянці, Миколі Матвієнко та Євгену Селезньову.

Скріншот поста (instagram.com/zinchenko_96)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку витівку Зінченко.

Скріншот коментарів (instagram.com/zinchenko_96)

Додамо, що в мережі з'явилася інформація про перехід Олександра Зінченка в інший англійський клуб. Інтерес до нього проявляють "Фулхем" і "Вулверхемптон". "Манчестер Сіті" оцінює футболіста 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" зробив для українського футболіста незвичайний подарунок.

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