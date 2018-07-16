Украинский футболист Зинченко развеселил сеть забавным танцем на тренировке (видео)

Фото: Александр Зинченко (instagram.com/zinchenko_96)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую выходку Александра Зинченко

21-летний игрок сборной Украины и английского клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжает тренироваться, готовясь к новому сезону. Отличное чувство юмора не позволяет Саше упустить любую возможность, чтобы не порадовать своих фанов. На этот раз Зинченко показал, как весело проводит время в тренажерном зале. Забавное видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Так "Зина" сначала провел серию отжиманий от поля, а затем устроил зажигательный танец прямо в тренажерном зале.

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 15 Июл 2018 в 11:11 PDT

Футболист устроил флэшмоб, передав эстафету своим коллегам по сборной – Евгению Коноплянке, Николаю Матвиенко и Евгению Селезневу.

Скриншот поста (instagram.com/zinchenko_96)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую выходку Зинченко.

Скриншот комментариев (instagram.com/zinchenko_96)

Добавим, что в сети появилась информация о переходе Александра Зинченко в другой английский клуб. Интерес к нему проявляют "Фулхэм" и "Вулверхэмптон". "Манчестер Сити" оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" сделал для украинского футболиста необычный подарок.

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