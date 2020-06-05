ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українську поліцію чекають нововведення: перевірки, відеокамери у відділеннях, підвищення зарплат

STYLERЖиття    05.06.2020 - 17:32
Українську поліцію чекають нововведення: перевірки, відеокамери у відділеннях, підвищення зарплат
Поліція в Україні (фото: РБК-Україна)

Глава МВС Арсен Аваков розповів у Раді про заплановані нововведення в поліції

В Україні поліцію чекають нововведення після низки резонансних інцидентів за участю правоохоронців. Глава МВС Арсен Аваков оголосив про намір запровадити систему відеофіксації слідчих дій у відділеннях, позапланових інспекціях, додаткових тестах при відборі кадрів.

Про це міністр заявив 5 червня під час виступу у Верховній Раді.

Аваков зазначив, що рішення щодо посилення контролю за поліцейськими та запровадження додаткових функцій інспекції особового складу НПУ було схвалено після гучної справи про зґвалтування жінки "копами" у Кагарлику під Києвом.

Тепер у всіх підрозділах мають встановити систему відеофіксації слідчих дій Custody Records.

Аваков перерахував заплановані нововведення в МВС:

  • система відеозапису дій поліції у відділеннях
  • створення спеціальних інспекцій, яким дозволять робити позапланові перевірки відділень
  • психологічне тестування при доборі кадрів в поліцію
  • підвищення зарплат і поліпшення матеріального забезпечення працівникам.

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко пояснив, що зараз система відеофіксації в поліцейському відділенні працює в пілотному режимі в Кіровоградській області.

"Коли людина потрапляє у відділення поліції, там будуть відеокамери. Буде фіксуватися усе перебування затриманого в поліції з фіксацією часу, коли чоловік був доставлений, та часу, коли почалися процесуальні дії (допити і так далі)", - розповів він в ефірі каналу "Україна 24".

Загалом для закупівлі та роботи системи Custody Records по всій Україні потрібно закласти в держбюджет близько 20 мільйонів євро.

Мартиненко також зазначив, що після скандалу в Кагарлику було розформовано відділення поліції, і зараз там працює представництво Обухівської поліції

Радник Авакова висловився щодо кадрів і визнав, що зараз не всі рвуться працювати в правоохоронних органах. Водночас він закликав молодих українців йти працювати в поліцію і "своїм прикладом показати, що можна законним чином боротися зі злочинністю".

Відео: Аваков в Раді відзвітував щодо останніх резонансних кримінальних подій в Україні

Раніше повідомлялося, що у МВС знайшли "винного" в провалі реформи поліції.

Також ми писали про те, що 5 червня в Києві на акції за відставку Авакова чоловік спробував себе спалити, і інцидент потрапив на відео.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Україниполиция
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся