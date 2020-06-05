Украинскую полицию ждут новшества: проверки, видеокамеры в отделениях, повышение зарплат

Полиция в Украине (фото: РБК-Украина)

Глава МВД Арсен Аваков рассказал в Раде о запланированных нововведениях в полиции

В Украине полицию ждут нововведения после ряда резонансных инцидентов с участием правоохранителей. Глава МВД Арсен Аваков объявил о намерении внедрить систему видеофиксации следственных действий в отделениях, внеплановых инспекциях, дополнительных тестах при отборе кадров.

Об этом министр заявил 5 июня во время выступления в Верховной Раде.

Аваков отметил, что решение относительно усиления контроля за полицейскими и введении дополнительных функций инспекции личного состава НПУ было принято после громкого дела об изнасиловании женщины "копами" в Кагарлыке под Киевом.

Теперь во всех подразделениях должны установить систему видеофиксации следственных действий Custody Records.

Аваков перечислил запланированные новшества в МВД:

система видеозаписи действий полиции в отделениях

создание специальных инспекций, которым позволят делать внеплановые проверки отделений

психологическое тестирование при отборе кадров в полицию

повышение зарплат и улучшение материального обеспечения сотрудникам.

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко объяснил, что сейчас система видеофиксации в полицейском отделении работает в пилотном режиме в Кировоградской области.

"Когда человек попадает в отделение полиции, там будут видеокамеры. Будет фиксироваться все пребывание задержанного в полиции с фиксацией времени, когда человек был доставлен, и времени, когда начались процессуальные действия (допросы и так далее)", - рассказал он в эфире канала "Украина 24".

Всего же для закупки и работы системы Custody Records по всей Украине требуется заложить в госбюджет около 20 миллионов евро.

Мартыненко также отметил, что после скандала в Кагарлыке было расформировано отделение полиции, и сейчас там работает представительство Обуховской полиции

Советник Авакова высказался относительно кадров и признал, что сейчас не все рвутся работать в правоохранительных органах. В то же время он призвал молодых украинцев идти работать в полицию и "своим примером показать, что можно законным образом бороться с преступностью".

Видео: Аваков в Раде отчитался относительно последних резонансных криминальных событий в Украине

Ранее сообщалось, что в МВД нашли "виновного" в провале реформы полиции.

Также мы писали о том, что 5 июня в Киеве на акции за отставку Авакова мужчина попытался себя сжечь, и инцидент попал на видео.

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Автор: Владимир Костырин