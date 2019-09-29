ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям пропонують новий спосіб оформлення пенсії

STYLERЖиття    29.09.2019 - 11:52
Українцям пропонують новий спосіб оформлення пенсії
Пенсії в Україні - як оформити пенсію онлайн, інструкція (колаж РБК-Україна)

Пенсійний фонд розповів, як оформити пенсію в "один дотик"

Пенсії в Україні постійно змінюються не тільки в розмірах, але і в правилах отримання. Пенсійний фонд вирішив спростити одержувачам соціальних виплат процедуру подачі заяв на отримання пенсій. Згідно нової моделі звернення громадян, оформити пенсію можна тепер в "один дотик" через веб-портал електронних послуг відомства.

Сервіс передбачає:

  • подання документів для призначення пенсій дистанційно в електронному вигляді;
  • після ухвалення рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення в сервісний центр за отриманням пенсійного посвідчення.

Призначення пенсії в "один дотик" є однією із складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ("Е-ПЕНСІЯ"), що реалізується Пенсійним фондом України, та включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг і організації обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Нова модель звернення громадян повинна спростити взаємодію громадян з Пенсійним фондом, зменшити витрати часу осіб, що звертаються за призначенням пенсії, а також забезпечити максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.

Українцям пропонують новий спосіб оформлення пенсії

Пенсії в Україні - як оформити пенсію онлайн, інструкція (фото: УНІАН)

Наступний етап впровадження системи "Е-ПЕНСІЯ" - створення мобільного додатку, що дозволить отримати доступ до ресурсів порталу з мобільних пристроїв (смартфона або планшета). Для того, щоб скористатися послугою "пенсія в один дотик", необхідно:

  • авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі з допомогою електронного цифрового підпису;
  • в розділі особистого кабінету "Заява на призначення пенсії" завантажити весь пакет відсканованих документів, необхідних для призначення пенсії;
  • підписати звернення електронним цифровим підписом та відправити його до підсистемі "Звернення".

На веб-порталі будуть приходити повідомлення про надходження, прийняття документів до розгляду, час їх обробки і про призначену пенсію. Там же громадяни зможуть отримати запрошення (на вказану при реєстрації електронну пошту або за допомогою СМС) відвідати сервісний центр для отримання посвідчення.

Пенсії в Україні - як оформити пенсію онлайн, інструкція (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що в Україні будуть карати нечесних одержувачів субсидій.

ОПЗЖ вимагає підвищити максимальний розмір пенсії Мінсоцполітики виключає швидкий перехід до накопичувальної пенсії
Новини України пенсииПенсионный фонд Украиныэлектронное правительство
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся