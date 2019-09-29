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Украинцам предлагают новый способ оформления пенсии

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 11:52
Украинцам предлагают новый способ оформления пенсии
Пенсии в Украине - как оформить пенсию онлайн, инструкция (коллаж РБК-Украина)

Пенсионный фонд рассказал, как оформить пенсию в "одно касание"

Пенсии в Украине постоянно меняются не только в размерах, но и в правилах получения. Пенсионный фонд решил упростить получателям социальных выплат процедуру подачи заявлений на получение выплат. Согласно новой модели обращения граждан, оформить пенсию можно теперь в "одно касание" через веб-портал электронных услуг ведомства.

Сервис предусматривает:

  • представление документов для назначения пенсий дистанционно в электронном виде;
  • после принятия решения о назначении пенсии сообщение о необходимости обращения в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Назначение пенсии в "одно касание" является одной из составных частей системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Э-ПЕНСИЯ"), реализуемой Пенсионным фондом Украины, и включает меры по переводу в электронную форму предоставления услуг и организации обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг.

Новая модель обращения граждан должна упростить взаимодействие граждан с Пенсионным фондом, уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, а также обеспечить максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.

Украинцам предлагают новый способ оформления пенсии

Пенсии в Украине - как оформить пенсию онлайн, инструкция (фото: УНИАН)

Следующий этап внедрения системы "Э-ПЕНСИЯ" - создание мобильного приложения, что позволит получить доступ к ресурсам портала с мобильных устройств (смартфона или планшета). Для того, чтобы воспользоваться услугой "пенсия в одно касание", необходимо:

  • авторизоваться в личном кабинете на веб-портале с помощью электронной цифровой подписи;
  • в разделе личного кабинета "Заявление на назначение пенсии" загрузить весь пакет отсканированных документов, необходимых для назначения пенсии;
  • подписать обращение электронной цифровой подписью и отправить его к подсистеме "Обращение".

На веб-портале будут приходить уведомления о поступлении, принятии документов к рассмотрению, ходе их обработки и о назначенной пенсии. Там же граждане смогут получить приглашение (на указанную при регистрации электронную почту или с помощью СМС) посетить сервисный центр для получения удостоверения.

Пенсии в Украине - как оформить пенсию онлайн, инструкция (видео: youtube.com)

Напомним, что в Украине будут наказывать нечестных получателей субсидий.

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