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Стало відомо, коли відкриються додаткові садочки в Києві

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Київ, Середа 20 липня 2022 14:47
Стало відомо, коли відкриються додаткові садочки в Києві Фото: у КМДА розповіли про роботу дитячих садків у столиці (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поступово відкриватимуть дитячі садки. На сьогоднішній день в столиці працюють 38 дошкільних установ.

Ці сади чергові і доступні вони лише тим батькам, які працюють в критичній інфраструктурі або служать в ЗСУ.

Коли відкриватимуть ще садочки розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як зараз працюють садочки

Він повідомив, що зараз в столиці ходять в садочки 1750 дітей. Природно, працюють тільки ті сади, в яких є укриття.

"Головною передумовою відкриття дошкільного навчального закладу була наявність укриття. Крім того, місто розробило досить дієвий механізм віднесення до чергових садків дітей виключно працюючих батьків або проходять службу в Збройних силах або правоохоронних структурах", - зазначив Мондриївський.

Як записати дитину в садок

Для киян, чиї діти вже ходили в той чи інший садок, достатньо надати довідки з роботи від обох батьків в свій ДОУ і отримати направлення в черговий садок в районі.

Для батьків, чиї діти не зареєстровані в столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі, оформитися в київський садок і після цього також звернутися в свій ДНЗ і отримати направлення.

Коли відкриють інші садочки

Валентин Мондриївський повідомив, що садочки в усіх районах відкриватимуть поступово, враховуючи наповнюваність вже відкритих дошкільних закладів.

Він зазначив, що в разі необхідності місто готове додатково відкрити необхідну кількість садочків, які вже відповідають вимогам безпеки.

Нагадаємо, що українські школи, які не пройдуть перевірку ДСНС і поліції, для учнів не відкриються.

Додамо, перед цим у освітнього омбудсмена пояснили, хто готує укриття для учнів і чи треба батькам "скидатися".

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