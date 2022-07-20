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Украинцам рассказали, когда откроются дополнительные садики в Киеве

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Киев, Среда 20 июля 2022 14:47
Украинцам рассказали, когда откроются дополнительные садики в Киеве Фото: В КГГА рассказали о работе детских садов в столице (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве постепенно будут открывать детские садики. На сегодняшний день в столице работают 38 дошкольных учреждений.

Эти сады дежурные и доступны они лишь тем родителям, которые работают в критической инфраструктуре или служат в ВСУ.

Когда будут открывать еще садики рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Как сейчас работают садики

Он сообщил, что сейчас в столице ходят в сад 1750 детей. Естественно, работают только те сады, в которых есть укрытия.

"В столице уже работают 38 садиков, в которые записано 1750 детей. Главной предпосылкой открытия дошкольного учебного заведения было наличие укрытия. Кроме того, город разработал достаточно действенный механизм отнесения к дежурным садам детей исключительно работающих родителей или проходящих службу в Вооруженных силах или правоохранительных структурах", - отметил Мондриевский.

Как записать ребенка в садик

Для киевлян, чьи дети уже ходили в тот или иной садик, достаточно предоставить справки с работы от обоих родителей в свой ДОУ и получить направление в дежурный садик в районе.

Для родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди, оформиться в киевский садик и после этого также обратиться в свой ДОУ и получить направление.

Когда откроют остальные садики

Валентин Мондриевский сообщил, что садики во всех районах будут открывать постепенно, учитывая наполняемость уже открытых дошкольных учреждений.

Он отметил, что в случае необходимости город готов дополнительно открыть необходимое количество садиков, которые уже отвечают требованиям безопасности.

Напомним, что украинские школы, которые не пройдут проверку ГСЧС и полиции, для учеников не откроются.

Добавим, перед этим у образовательного омбудсмена объяснили, кто подготавливает укрытия для учеников и надо ли родителям "сбрасываться".

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