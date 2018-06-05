Українців попередили про нову схему шахрайства "з гіпнозом"

У мережі розповіли про іноземних аферистів

Українців попередили про шахраїв, які наживаються на пенсіонерах під приводом продажу дорогого посуду. Про це розповіла український фотограф Наталія Шумова на своїй сторінці в Facebook.

В результаті дій зловмисників постраждала мати Шумовий. Жінка гуляла разом з собакою дорогої породи. Біля неї зупинився іноземець солідного виду на іномарці і запропонував купити набір посуду Zepter і пилосос, які він не може вивезти, оскільки поспішає в аеропорт.

"Іноземець сказав, що у неї дорога собачка, от він і звернувся до неї, вирішив, що вона заможна дама. Потім показав їй свій чеський паспорт, щоб вона переконалася, що він не бреше. І цінник на коробці з посудом з сумою 1600 євро. І сказав, що віддасть за яку суму, так як йому не вигідно платити мито за товар. Мама сказала, що гроші не з собою і він запропонував піти за ними додому", - написала Шумова.

Вона вважає, що мати "була під гіпнозом", оскільки та повірила і дійсно призвела незнайомця до себе додому, де віддала всі наявні готівкові кошти, - $200 (близько 5,2 тисячі грн) і 500 гривень.

Пізніше стало відомо, що посуд, - китайська підробка.

"Попередьте своїх рідних. Адже працюють профі, у яких все схоплено, і вони вибирають жертви літніх наївних жінок, які не здатні себе захистити", - зазначила Шумова.

Скріншот поста (facebook.com/natasha.shumova)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Два місяці тому до мене підійшов такий же аферист. Але я змогла позбавитися від нього".

"Чотири роки тому дідуся мого так нагріли на 5000 грн, купив два набору незрозумілою посуду, хотів зробити нам подарунок,посуд поржавів після першого миття. А говорив дідові той "іноземець" все ідентично! Жесть".

"Така ж ситуація була зі мною років 7 тому в Москві. У підсумку посуд Zepter я купила за 150 доларів (все, що у мене було з собою) у "угорця". Всі ці роки коробка коштує незайманою,тому що коли почала купувати справжню посуд Zepter, то зрозуміла - тими каструльками краще не користуватися".

"Нашу покійну бабусю так на 500$ розвели, пару років тому, це не нова афера".

"У моєї мами був подібний випадок... Теж привела додому, ще я була маленька і сестра немовля! Коли вони прийшли у будинок, то дістали ножа і сказали що поріжуть дітей, мама віддала всі прикраси, всі гроші, все забрали".

Скріншот коментарів (facebook.com/natasha.shumova)

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