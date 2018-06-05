Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества "с гипнозом"

В сети рассказали об иностранных аферистах

Украинцев предупредили о мошенниках, которые наживаются на пенсионерах под предлогом продажи дорогостоящей посуды. Об этом рассказала украинский фотограф Наталья Шумова на своей странице в Facebook.

В результате действий злоумышленников пострадала мать Шумовой. Женщина гуляла вместе с собакой дорогостоящей породы. Возле нее остановился иностранец солидного вида на иномарке и предложил купить набор посуды Zepter и пылесос, которые он не может вывезти, поскольку спешит в аэропорт.

"Иностранец сказал, что у нее дорогая собачка, вот он и обратился к ней, решил, что она состоятельная дама. Потом показал ей свой чешский паспорт, чтобы она убедилась, что он не врет. И ценник на коробке с посудой с суммой 1600 евро. И сказал, что отдаст за любую сумму, так как ему не выгодно платить пошлину за товар. Мама сказала, что деньги не с собой и он предложил пойти за ними домой", - написала Шумова.

Она считает, что мать "была под гипнозом", поскольку та поверила и действительно привела незнакомца к себе домой, где отдала все имеющиеся наличные средства, - $200 (около 5,2 тысячи грн) и 500 гривен.

Позднее стало известно, что посуда, - китайская подделка.

"Предупредите своих родных. Ведь работают профи, у которых все схвачено, и они выбирают в жертвы пожилых наивных женщин, не способных себя защитить", - отметила Шумова.

Скриншот поста (facebook.com/natasha.shumova)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Два месяца назад ко мне подошел такой же аферист. Но я смогла избавиться от него".

"Четыре года назад дедушку моего так нагрели на 5000 грн, купил два набора непонятной посуды, хотел сделать нам подарок,посуда поржавела после первой мойки. А говорил деду тот “иностранец” все идентично! Жесть".

"Такая же ситуация была со мной лет 7 назад в Москве. В итоге посуду Zepter я купила за 150 долларов (все, что у меня было с собой) у "венгра". Все эти годы коробка стоит нетронутой,потому что когда начала покупать настоящую посуду Zepter, то поняла - теми кастрюльками лучше не пользоваться".

"Нашу бабулю покойную так на 500$ развели, пару лет назад, это не новая афера".

"У моей мамы был подобный случай… Тоже привела домой, еще я была маленькая и сестра младенец! Когда они пришли в дом, то достали нож и сказали что порежут детей, мама отдала все украшения, все деньги, все забрали".

Скриншот комментариев (facebook.com/natasha.shumova)

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