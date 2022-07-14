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В Україну летять грози і різкі перепади температури: синоптики зробили попередження

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Четвер 14 липня 2022 20:00
В Україну летять грози і різкі перепади температури: синоптики зробили попередження Фото: Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечна в багатьох областях. Синоптики прогнозують грози, посилення вітру та багато опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 31 градуса тепла.

Яка погода чекає українців завтра - читайте в матеріалі нижче.

За даними Українського гідрометцентру, 15 липня у західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Синоптик Наталка Діденко попередила, що в п'ятницю очікується сильний температурний контраст - від +20 градусів на півночі країни до +31 градуса в південних і місцями в центральних областях.

Найхолодніше 15 липня буде в Карпатах, від + 13 до + 18 градусів. У західних областях +21 + 25 градусів, на Закарпатті в Чернівецькій області тепліше, до + 26 градусів.

У північній частині країни від + 20 до + 24 градусів. У центрі + 25 +29 градусів, у Дніпрі та Кропивницькому до + 30 градусів.

На сході очікується + 25 +30 градусів, у Харкові трохи прохолодніше, +25 + 27 градусів. І тільки на півдні можлива спека, +27 +31 градус.

"Дощі пройдуть 15 липня місцями в західних і північних областях, ввечері в п'ятницю ймовірні у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. На решті території України переважатиме суха погода", - додала синоптик.

В Україну летять грози і різкі перепади температури: синоптики зробили попередження

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 15 Липня

Погода в Києві

За словами Діденко, в Києві 15 липня буде комфортно і тепло - близько +22 градусів вдень. Суттєві опади завтра малоймовірні, але в окремих районах можливий невеликий дощ - дуже близько розташована волога повітряна маса.

В Україну летять грози і різкі перепади температури: синоптики зробили попередженняКарта погоди

До речі, раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на другу половину липня.

А також ми розповідали про те, яка погода нас чекає в найближчий тиждень.

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