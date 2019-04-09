Україну заллє дощами: де опади пройдуть стороною

Погода в Україні у середу, 10 квітня, обіцяє дощі майже на всій території країни. Опади оминуть тільки східні області. Вітер прогнозується помірний, його сила складе від 5 до 10 метрів на секунду. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на сайті Opogode.

Зазначається, що періодичні дощі в більшості регіонів стануть наслідком атмосферних фронтів в Україні.

У той же час очікується потепління.

В середньому по країні стовпчики термометрів вдень будуть коливатися в межах +15... +22 градусів, а в темний час доби температура повітря становитиме від +3 до +9 градусів.

На Заході йтимуть дощі. Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +13 градусів, вночі очікується від +3 до +7 градусів. Вдень буде трохи тепліше на Закарпатті - там стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

Ілюстративне фото: дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жителям північних областей бажано захопити з собою парасольки - прогнозується дощ. Температура повітря вдень становитиме від +15 до +20 градусів, а вночі буде від +3 до +8 градусів.

У східних регіонах - буз істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме від +14 до +19 градусів, у нічний час - від +4 до +8 градусів.

У Центрі очікується волога погода, періодично будуть йти дощі. Повітря вдень прогріється до +22 градусів, а вночі очікується від +4 до +9 градусів.

У південних областях дощі пройдуть місцями. Температура повітря вдень становитиме від +17 до +22 градусів, а вночі - аналогічно з центральними регіонами - від +4 до +9 градусів.

У столиці 10 квітня очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень становитиме від +16 до +18 градусів, у нічний час прогнозується від +6 до +8 градусів.

Фото: дощ у місті (pixabay)

Раніше синоптики розповідали про те, що в Україну йде тепла погода, яка протримається найближчі дні. В той же час вже з 21 квітня ймовірно погіршення погодних умов.

Також ми писали про те, що у квітні українців очікують магнітні бурі. Вони прогнозуються на 12 квітня. Крім того, геомагнітне коливання очікується також 7, 16, 18, 22 і 25 квітня.

Нагадаємо, нещодавно кліматологи попередили про те, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.