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В Україну йде "літня" погода: де та коли буде спекотно

STYLERЖиття    06.04.2019 - 16:40
В Україну йде "літня" погода: де та коли буде спекотно
Погода у квітні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Незабаром погода порадує українців приємним сюрпризом

Тепла погода очікує українців найближчі дні. Хоча з 21 квітня вона може відчутно зіпсуватися. Де чекати сонце, а де - дощі та вітер, розповів народний синоптик Леонід Горбань, передають Факти.

Після похолодання в перші дні квітня на українців чекає приємний сюрприз. Так, за словами синоптика, з 17-18 квітня можливе потепління до плюс 21. А в нічний час доби стовпчик термометра не покаже вище 8-9 градусів тепла.

В Україну йде &quot;літня&quot; погода: де та коли буде спекотноПогода в квітні: (фото: РБК-Україна)

На Вербну неділю синоптик прогнозує неприємне похолодання. А ось після можна буде знову радіти теплим променям довгоочікуваного сонця, адже температура підніметься до 20 градусів.

"21 квітня погода, як зазвичай, зіпсується: майже весь Страсний тиждень буде досить прохолодно, вітряно та дощитиме. Заспокоїться лише на Великдень: вигляне сонечко, висохнуть калюжі, істотно потеплішає", - розповів експерт.

До речі, 7 квітня українці святкують Благовіщення, одним з символів якого є білі голуби на блакитному небі, оскільки дані птиці уособлюють приємну новину.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами.

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