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В Украину идет "летняя" погода: где и когда будет жарко

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 16:40
В Украину идет "летняя" погода: где и когда будет жарко
Погода в апреле (иллюстративное фото: pixabay.com)

В скором времени погода порадует украинцев приятным сюрпризом

Теплая погода ожидает украинцев ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться. Где ожидать солнце, а где - дожди и ветер, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передают Факты.

После похолодания в первые дни апреля украинцев ждет приятный сюрприз. Так, по словам синоптика, с 17-18 апреля возможно потепление до плюс 21. А в ночное время суток столбик термометра не покажет выше 8-9 градусов тепла.

В Украину идет &quot;летняя&quot; погода: где и когда будет жаркоПогода в апреле: (фото: РБК-Украина)

На Вербное воскресенье синоптик прогнозирует неприятное похолодание. А вот после можно будет снова радоваться теплым лучам долгожданного солнца, ведь температура поднимется до 20 градусов.

"21 апреля погода, как обычно, испортится: почти всю Страстную неделю будет довольно прохладно, ветрено и дождливо. Успокоится лишь на Пасху: выглянет солнышко, высохнут лужи, существенно потеплеет", - рассказал эксперт.

К слову, 7 апреля украинцы празднуют Благовещение, одним из символов которого являются белые голуби на голубом небе, поскольку данные птицы олицетворяют приятную новость.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами.

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