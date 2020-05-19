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Коли дозволять польоти з України: названа нова дата

STYLERЖиття    19.05.2020 - 08:35
Коли дозволять польоти з України: названа нова дата
Віктор Ляшко сказав, коли полетять літаки з України (фото: РБК-Україна)

Віктор Ляшко повідомив, коли Україна відкриє авіасполучення з іншими країнами

Україна відкриє небо для польотів в інші країни одночасно з державами ЄС. Це повинно відбутися з 15 червня. Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню The Page.

Відкриття неба можливо тільки при стабільній ситуації з коронавірусом в країні, якщо динаміка захворюваності не буде збільшуватися, зазначив медик.

"Ми розглядаємо ЄС, дивимося на його динаміку і потенційно теж готові відкривати кордони, але за умови, що у своїй країні ми будемо мати можливість і здатність системи охорони здоров'я реагувати на небезпеку, коли будемо бачити, що заповненість ліжок хворими коронавірусною хворобою не перевищує, наприклад, 50%", - заявив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що вже днями уряд вирішить, коли саме в країні відновить свою роботу громадський транспорт і сполучення між містами держави.

"Разом з громадським транспортом буде відкриватися і міжобласне сполучення. Авіаційне сполучення всередині країни - це один з етапів", - зазначив Ляшко.

Зазначимо, що 22 травня в країні стартує другий етап ослаблення карантинних заходів. Після нього в країні відкриють дитячі садки, спортзали і фітнес-клуби, також пустять громадський наземний транспорт.

Як ми раніше писали, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" ухвалила рішення щодо рейсів за кордон в умовах пандемії коронавірусу.

Автор: Марія Соловей

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