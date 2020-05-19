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Когда разрешат полеты из Украины: названа новая дата

STYLERЖизнь    19.05.2020 - 08:35
Когда разрешат полеты из Украины: названа новая дата
Виктор Ляшко сказал, когда полетят самолеты из Украины (фото: РБК-Украина)

Виктор Ляшко сообщил, когда Украина откроет авиасообщение с другими странами

Украина откроет небо для полетов в другие страны одновременно с государствами ЕС. Это должно произойти с 15 июня. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию The Page.

Отрытие неба возможно только при стабильной ситуации с коронавирусом в стране, если динамика заболеваемости не будет увеличиваться, отметил медик.

"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что уже на днях правительство решит, когда именно в стране возобновит свою работу общественный транспорт и сообщение между городами государства.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны - это один из этапов", - отметил Ляшко.

Отметим, что 22 мая в стране стартует второй этап ослабления карантинных мер. После него в стране откроют детские сады, спортзалы и фитнес-клубы, также пустят общественный наземный транспорт.

Как мы ранее писали, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение относительно рейсов за границу в условиях пандемии коронавируса.

Автор: Мария Соловей

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