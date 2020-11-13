В Укрпошті і Новій пошті зробили заяву про роботу під час карантину

У компаніях розповіли, що може змінитися після введення нових карантинних обмежень
В Укрпошті та Новій пошті розповіли, як будуть працювати відділення після введення карантину вихідного дня. В організації зазначили, що змінювати графіки роботи у різних містах України не планують.
Як зазначили в пресслужбі Укрпошти, нові карантинні обмеження не поширюються на роботу організації та відділень компанії. В будні дні всі відділення Укрпошти будуть працювати у звичайному графіку з дотриманням всіх рекомендацій МОЗ.
У вихідні дні відділення Укрпошти будуть працювати за таким графіком:
Напередодні різдвяних і новорічних свят 250 відділень Укрпошти, які більш завантажені, почнуть працювати без вихідних днів.
У Новій пошті також зазначили, що графік роботи відділень у зв'язку з введенням нових карантинних правил змінюватися не буде. На сайті організації повідомили, що можуть бути проблеми з доступом до відділень, які знаходяться на території ТРЦ.
"Торговельно-розважальні центри можуть не працювати в суботу і неділю. А значить, є ймовірність, що не буде доступу до відділень Нової пошти, які розташовані в ТРЦ. Про графік роботи наших відділень в ТРЦ ми повідомимо додатково, слідкуйте за інформацією на сайті", - сказано в повідомленні.
Графік роботи Нової пошти на вихідних:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що буде з екскурсіями та турами на уїк-енд після введення карантину вихідного дня.
А також ми писали про те, що з'явилася інформація про роботу церков під час карантину вихідного дня.