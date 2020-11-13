В Укрпочте и Новой почте сделали заявление о работе во время карантина

В Укрпочте и Новой почте рассказали о работе на выходных (Коллаж РБК-Украина)

В компаниях рассказали, что может измениться после введения новых карантинных ограничений

В Укрпочте и Новой почте рассказали, как будут работать отделения после введения карантина выходного дня. В организациях отметили, что менять графики работы в разных городах Украины не планируют.

Как отметили в пресс-службе Укрпочты, новые карантинные ограничения не распространяются на работу организации и отделений компании. В будние дни все отделения Укрпочты будут работать в обычном графике с соблюдением всех рекомендаций Минздрава.

В выходные дни отделения Укрпочты будут работать по такому графику:

Суббота – с 10:00 до 19:00

Воскресенье – с 10:00 до 15:00

Накануне рождественских и новогодних праздников 250 отделений Укрпочты, которые более загружены, начнут работать без выходных дней.

В Новой почте также отметили, что график работы отделений в связи с введением новых карантинных правил меняться не будет. На сайте организации сообщили, что могут быть проблемы с доступом к отделениям, которые находятся на территории ТРЦ.

"Торгово-развлекательные центры могут не работать в субботу и воскресенье. А значит есть вероятность, что не будет доступа и к отделениям Новой почты, которые расположены в ТРЦ. О графике работы наших отделений в ТРЦ мы сообщим дополнительно, следите за информацией на сайте", - сказано в сообщении.

График работы Новой почты на выходных:

Суббота – с 8:00 до 19:00

Воскресенье – с 11:00 до 18:00

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что будет с экскурсиями и турами на уик-энд после введения карантина выходного дня.

А также мы писали о том, что появилась информация о работе церквей во время карантина выходного дня.