В Укрпочте и Новой почте сделали заявление о работе во время карантина

В компаниях рассказали, что может измениться после введения новых карантинных ограничений
В Укрпочте и Новой почте рассказали, как будут работать отделения после введения карантина выходного дня. В организациях отметили, что менять графики работы в разных городах Украины не планируют.
Как отметили в пресс-службе Укрпочты, новые карантинные ограничения не распространяются на работу организации и отделений компании. В будние дни все отделения Укрпочты будут работать в обычном графике с соблюдением всех рекомендаций Минздрава.
В выходные дни отделения Укрпочты будут работать по такому графику:
Накануне рождественских и новогодних праздников 250 отделений Укрпочты, которые более загружены, начнут работать без выходных дней.
В Новой почте также отметили, что график работы отделений в связи с введением новых карантинных правил меняться не будет. На сайте организации сообщили, что могут быть проблемы с доступом к отделениям, которые находятся на территории ТРЦ.
"Торгово-развлекательные центры могут не работать в субботу и воскресенье. А значит есть вероятность, что не будет доступа и к отделениям Новой почты, которые расположены в ТРЦ. О графике работы наших отделений в ТРЦ мы сообщим дополнительно, следите за информацией на сайте", - сказано в сообщении.
График работы Новой почты на выходных:
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что будет с экскурсиями и турами на уик-энд после введения карантина выходного дня.
А также мы писали о том, что появилась информация о работе церквей во время карантина выходного дня.