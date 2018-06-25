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Помер український письменник і журналіст

STYLERLIFE        25.06.2018 - 10:16
Ілюстративне фото (torange.biz)
Ілюстративне фото (torange.biz)

Письменник з Буковини Василь Довгий помер на 77 році життя

24 червня помер талановитий український письменник і журналіст Василь Довгий. Як повідомляється на сайті Чернівецької ОДА, серце Заслуженого журналіста України, драматурга, члена Національної спілки письменників та голови обласної Спілки письменників зупинилося на 77 році життя.

"Талановитий уродженець Заставнівщини все життя присвятив журналістиці.
Буковина завжди буде пам'ятати ім'я Василя Довгого, яке буде жити в його творах, у серцях тих, хто знав, любив і поважав відомого письменника. Вічна пам'ять..." - йдеться в повідомленні.

Василь Довгий (фото: chnu.cv.ua)

Василь Довгий Манолійович народився 1 серпня 1941 в селі Онут. Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету та факультет журналістики ВПШ. Працював заступником генерального директора Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії.

Василь Довгий (фото: school2.cv.ua)

Автор п'єс "Палій" (1971), "Весняні пали" (1972), "Одного серпневого дня" (1976), "Високе сонце" (1978), "Нью-Йоркська Марія" (1980), "Випікання долі" (1981), відеофільму "Бентежний світанок" за однойменним романом К. Поповича (1984), "Кордон" (1985), "Фортуна" (1987), "Чарівний топірець" (1991), "Телевізійні діалоги" (1991), "Зачароване царство Мольфара" (1992), 20-серійного відеофільму "Царівна" за О. Кобилянською (1994), "Лускунчик" (2002), художньо-документального роману "Розсекречений об'єкт" (2007) та інших.

Василь Довгий (фото: youtube.com/Чернівецький Промінь)

Нагороджений орденом Св. Рівноапостольного Володимира Великого III ступеня.

Нагадаємо, 19 червня помер Іван Драч - культовий український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч. Цей чоловік ще понад 20 років тому передбачив російську агресію проти України.

Відео: РБК-Україна

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Теги: письменник, Журналіст, умер
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