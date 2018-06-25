Умер украинский писатель и журналист

Писатель из Буковины Василий Довгый скончался на 77 году жизни

24 июня умер талантливый украинский писатель и журналист Василий Довгый. Как сообщается на сайте Черновицкой ОГА, сердце Заслуженного журналиста Украины, драматурга, члена Национального союза писателей и председателя областного Союза писателей остановилось на 77 году жизни.

"Талантливый уроженец Заставнивщины всю жизнь посвятил журналистике.

Буковина всегда будет помнить имя Василия Довгого, которое будет жить в его произведениях, в сердцах тех, кто знал, любил и уважал известного писателя. Вечная память..." - говорится в сообщении.

Василий Довгый (фото: chnu.cv.ua)

Василий Довгый Манолиевич родился 1 августа 1941 в селе Онут. Окончил исторический факультет Черновицкого государственный университет и факультет журналистики ВПШ. Работал заместителем генерального директора Черновицкой областной государственной телерадиокомпании.

Василий Довгый (фото: school2.cv.ua)

Автор пьес "Палій" (1971), "Весняні пали" (1972), "Одного серпневого дня" (1976), "Високе сонце" (1978), "Нью-Йоркська Марія" (1980), "Випікання долі" (1981), видеофильма "Бентежний світанок" по одноименному роману К. Поповича (1984), "Кордон" (1985), "Фортуна" (1987), "Чарівний топірець" (1991), "Телевізійні діалоги" (1991), "Зачароване царство Мольфара" (1992), 20-серийного видеофильма "Царівна" по О. Кобылянской (1994), "Лускунчик" (2002), художественно-документального романа "Розсекречений об'єкт" (2007) и других.

Василий Довгый (фото: youtube.com/Чернівецький Промінь)

Награжден орденом Св. Равноапостольного Владимира Великого III степени.

Напомним, 19 июня умер Иван Драч - культовый украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Этот человек еще более 20 лет назад предсказал российскую агрессию против Украины.

Видео: РБК-Украина