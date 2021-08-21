Як дізнатися тривалість життя по руці: зверніть увагу на ці лінії

Багатьом людям часто цікаво дізнатися, скільки вони проживуть. Для цього вони звертаються до ворожок, екстрасенсів і фахівців у сфері хіромантії.

Експерти сайту гороскопів DailyHoro розповіли, як приблизно з'ясувати тривалість життя по лініях на руках.

Яка лінія допоможе дізнатися тривалість життя?

Зверніть увагу, що наука хіромантія визначає чотири лінії на руці, за якими можна передбачити майбутнє. Однією з них і є "лінія життя", яка обходить пагорб великого пальця. Ось так вона виглядає:

"Лінія життя" (dailyhoro.ru)

Але зверніть увагу на те, що ця лінія показує, не скільки ви точно проживете, а скільки можете прожити.

Тобто, якщо, наприклад, згідно з лінією ви повинні прожити сто років, але при цьому зловживаєте алкоголем і ведете в цілому неправильний спосіб життя, то досягти цього показника навряд чи вдасться.

"Дуже важливо враховувати те, як людина витрачає свою енергію і як вона її заповнює, чи займається спортом, чи є у неї шкідливі звички. Саме тому дуже просто аналізувати себе, а не когось іншого, адже ми знаємо всі свої звички", - кажуть експерти.

Як читати по руці тривалість життя

Для початку - подивіться на свою ліву долоню.

Проведіть вниз дві уявні лінії від середнього і безіменного пальців. Вони повинні бути паралельні внутрішньому ребру долоні, яке знаходиться з боку великого пальця.

Після цього потрібно уважно подивитися, чи перетинають ці лінії вашу "лінію життя".

Якщо вона не доходить до жодного з них, значить, довжина вашого життя буде менше ніж 80 років. Питання - наскільки?

Тут, кажуть хіроманти, не існує однозначної відповіді. Однак багато хто вважає, що 1 мм видалення "лінії життя" від проведеної вами вертикальної лінії відповідає приблизно одному року життя.

Якщо ж "лінія життя" перетинає лінію, проведену від середнього пальця, життєвий шлях складе близько 80 років.

Якщо "лінія життя" перетинає лінію середнього пальця двічі, але не торкається лінії безіменного пальця, то ви можете прожити близько 90 років.

Ось так виглядає долоню довгожителя (dailyhoro.ru)