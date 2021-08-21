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Как узнать длительность жизни по руке: обратите внимание на эти линии

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Суббота 21 августа 2021 22:30
Как узнать длительность жизни по руке: обратите внимание на эти линии Какие линии на ладони расскажут о длительности жизни (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Многим людям часто интересно узнать, сколько они проживут. Для этого они обращаются к гадалкам, экстрасенсам и специалистам в сфере хиромантии.

Эксперты сайта гороскопов DailyHoro рассказали, как примерно выяснить продолжительность жизни по линиям на руках.

Какая линия поможет узнать длительность жизни?

Обратите внимание, что наука хиромантия определяет четыре линии на руке, по которым можно предсказать будущее. Одной из них и является "линия жизни", которая обходит холм большого пальца. Вот так она выглядит:

Как узнать длительность жизни по руке: обратите внимание на эти линии

"Линия жизни" (dailyhoro.ru)

Но обратите внимание на то, что эта линия показывает, не сколько вы точно проживете, а сколько можете прожить.

То есть, если, например, согласно линии вы должны прожить сто лет, но при этом злоупотребляете алкоголем и ведете в целом неправильный образ жизни, то достичь этого показателя вряд ли удастся.

"Очень важно учитывать то, как человек расходует свою энергию и как он ее восполняет, занимается ли спортом, есть ли у него вредные привычки. Именно поэтому очень просто анализировать себя, а не кого-то другого, ведь мы знаем все свои привычки", - говорят эксперты.

Как читать по руке продолжительность жизни

Для начала - посмотрите на свою левую ладонь.

Проведите вниз две воображаемые линии от среднего и безымянного пальцев. Они должны быть параллельны внутреннему ребру ладони, которое находится со стороны большого пальца.

После этого нужно внимательно посмотреть, пересекают ли эти линии вашу "линию жизни".

Если она не доходит ни до одного из них, значит, длина вашей жизни будет меньше 80 лет. Вопрос - насколько?

Тут, говорят хироманты, не существует однозначного ответа. Однако многие полагают, что 1 мм удаления "линии жизни" от проведенной вами вертикальной линии соответствует примерно одному году жизни.

  • Если же "линия жизни" пересекает линию, проведенную от среднего пальца, жизненный путь составит около 80 лет.
  • Если "линия жизни" пересекает линию среднего пальца дважды, но не касается линии безымянного пальца, то вы можете прожить около 90 лет.

Как узнать длительность жизни по руке: обратите внимание на эти линии

Вот так выглядит ладонь долгожителя (dailyhoro.ru)

  • Если линия пересекает обе проведенные вами линии, тогда ваш возраст составит примерно 100 лет.
  • Если линия жизни пересекает обе линии дважды, то вы можете прожить 110 или более лет. Но это случается крайне редко.

Напомним, недавно британский врач раскрыл некоторые секреты долголетия, и назвал факторы, которые влияют на продолжительности жизни человека.

Добавим, ранее ученые рассекретили напиток долголетия, который стоит буквально копейки.

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