Ведичний астролог назвав дні, коли не можна гуляти весілля і починати бізнес

У суботу або вівторок, незалежно від року, не рекомендується починати нові справи. Адже такі починання, швидше за все, будуть приречені на провал.

Про це пише інтернет-ресурс про здоровий спосіб життя і духовність "Роса ТВ" з посиланням на слова ведичного астролога.

За словами астролога, ні в якому разі не можна призначати весілля або починати новий бізнес в суботу і вівторок.

Він каже, що субота - день Сатурна. А це планета зволікань, труднощів, відплати і важкої карми.

У цей день сприятливо медитувати, перебувати на самоті і здійснювати аскези заради духовних цілей.

"Дуже добре, наприклад, голодувати весь день (якщо це вам підходить за станом здоров'я) або практикувати мауну (обітницю мовчання)", - говорить астролог.

У той же час вівторок - це день Марса - планети воєн, конфліктів, сварок і рішучих дій.

Зате у вівторок добре займатися спортом, робити будь-яку важку фізичну роботу або починати справи, що вимагають змагання і агресії.

А ось найсприятливіший час початку важливих справ протягом року - це Акшая Тритья.

"Трапляється воно раз на рік, коли сонце і Місяць знаходяться в одночасній екзальтації. Зазвичай, відбувається це в середині весни, коли Сонце знаходиться в знаку Овна, а місяць - на початку Тельця", - говорить астролог.