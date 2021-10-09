Ведический астролог назвал дни, когда нельзя гулять свадьбы и начинать бизнес

В субботу или вторник, вне зависимости от года, не рекомендуется начинать новые дела. Ведь такие начинания, скорее всего, будут обречены на провал.

Об этом пишет интернет-ресурс о здоровом образе жизни и духовности "Роса ТВ" со ссылкой на слова ведического астролога.

По словам астролога, ни в коем случае нельзя назначать свадьбы или начинать новый бизнес в субботу и вторник.

Он говорит, что суббота - день Сатурна. А это планета промедлений, трудностей, возмездия и тяжелой кармы.

В этот день благоприятно медитировать, пребывать в уединении и совершать аскезы ради духовных целей.

"Очень хорошо, например, голодать весь день (если это вам подходит по состоянию здоровья) или практиковать мауну (обет молчания)", - говорит астролог.

В то же время вторник - это день Марса - планеты войн, конфликтов, ссор и решительных действий.

Зато во вторник хорошо заниматься спортом, делать любую тяжелую физическую работу или начинать дела, требующие соревнования и агрессии.

А вот самое благоприятное время начала важных дел на протяжении года - это Акшая Тритья.

"Случается оно раз в году, когда Солнце и Луна находятся в одновременной экзальтации. Обычно, происходит это в середине весны, когда Солнце находится в знаке Овна, а Луна - в начале Тельца", - говорит астролог.