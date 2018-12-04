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"Разом переможемо": в мережі оприлюднили відео бойових роботів на Донбасі

STYLERЖиття    04.12.2018 - 08:29
"Разом переможемо": в мережі оприлюднили відео бойових роботів на Донбасі
Фото: Колаж РБК-Україна

Роботи можуть допомогти під час розмінування територій

У мережі оприлюднили відео, на якому добре видно маленьких помічників українських воїнів - бойових роботів. Відповідний ролик опублікувала Операція об'єднаних сил у Facebook.

"Бойовий робот - автоматичний пристрій, що замінює людину в бойових ситуаціях для збереження його життя або для роботи в умовах, несумісних з можливостями людини", - зазначено в повідомленні.

Найчастіше вони необхідні під час розмінування територій, тому військові сапери добре знають, як співпрацювати з новими технологіями.

&quot;Разом переможемо&quot;: в мережі оприлюднили відео бойових роботів на ДонбасіСкріншот поста: (facebook.com/pressjfo.news)

До речі, мережу зворушила історія матері, яка шукає зниклого на війні сина.

Нагадаємо, що боєць АТО прочитав проникливий вірш, присвячений українським матерям.

Ми писали, що Фоззі з ТНМК написав пронизливий вірш про Донбас.

Відео: РБК-Україна

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