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"Вместе победим": в сети обнародовали видео боевых роботов на Донбассе

STYLERЖизнь    04.12.2018 - 08:29
"Вместе победим": в сети обнародовали видео боевых роботов на Донбассе
Фото: Коллаж РБК-Украина

Роботы могут помочь во время разминирования территорий

В сети обнародовали видео, на котором хорошо видно маленьких помощников украинских воинов - боевых роботов. Соответствующий ролик опубликовала Операция объединенных сил в Facebook.

"Боевой робот - автоматическое устройство, заменяющее человека в боевых ситуациях для сохранения его жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека", - указано в посте.

Чаще всего они необходимы во время разминирования территорий, поэтому военные саперы хорошо знают, как сотрудничать с новыми технологиями.

&quot;Вместе победим&quot;: в сети обнародовали видео боевых роботов на ДонбассеСкриншот поста: (facebook.com/pressjfo.news)

Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.

Видео: РБК-Украина

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