"Вместе победим": в сети обнародовали видео боевых роботов на Донбассе

Роботы могут помочь во время разминирования территорий
В сети обнародовали видео, на котором хорошо видно маленьких помощников украинских воинов - боевых роботов. Соответствующий ролик опубликовала Операция объединенных сил в Facebook.
"Боевой робот - автоматическое устройство, заменяющее человека в боевых ситуациях для сохранения его жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека", - указано в посте.
Чаще всего они необходимы во время разминирования территорий, поэтому военные саперы хорошо знают, как сотрудничать с новыми технологиями.
Скриншот поста: (facebook.com/pressjfo.news)
Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.
Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.
Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.
Видео: РБК-Украина