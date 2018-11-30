Юристи попереджають: штрафи для нелегальних мігрантів можуть торкнутися родичів

Фото: (dpsu.gov.ua)

У 2017 в Україні було виявлено 9,7 тис. нелегальних мігрантів

В уряді розробили новий законопроект і запропонували істотно збільшити покарання і штрафи для тих, хто порушує українське міграційне законодавство. Юрист Регіна Сай розповіла, які штрафи чекають нелегальних мігрантів, передає Сьогодні.

У Кабінеті міністрів заявляють, що ситуація в міграційній сфері потребує серйозних змін. У пояснювальній записці до законопроекту №9259 сказано, що документ стане суттєвим важелем впливу на порушників міграційного законодавства і буде сприяти підвищенню рівня запобігання і протидії нелегальної міграції в Україні.

Крім того, що штрафувати будуть самих нелегалів і тих, хто їх вкриває, дістанеться і роботодавцям, що вирішили заощадити і взяти таких людей на роботу.

"Наприклад, згідно зі статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадовими особами, які наймають працівників, які порушують умови міграційного законодавства, порушення тягне за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - стверджує юрист Регіна Сай.

Також у документі передбачається, що посадові особи підприємств, установ і організацій, які будуть зобов'язані стежити за термінами перебування в країні мігрантів, які працюють на їхніх підприємствах. У разі прострочення мігрантами дозволеного терміну перебування в Україні, буде оштрафований будь-хто, у кого перебуває порушник, у розмірі 5100 грн. Закон не робить винятків навіть для родичів.

У законопроекті також зазначається, що затримання порушників зможуть проводити прикордонники та уповноважені посадові особи. Але ось як цих нелегалів будуть розшукувати – поки що залишається загадкою.

Нагадаємо, що у Мексиці сотні мігрантів намагаються прорвати кордон з США.

Ми писали, що у мексиканському місті на кордоні з США оголошена гуманітарна криза через мігрантів. Мер мексиканського міста Тіхуани Гастелум також звинуватив уряд Мексики в тому, що воно не виконує належним чином обов'язки в питанні міграційної політики.

Раніше суддя окружного суду у Сан-Франциско (США) ухвалив тимчасову судову заборону, спрямовану проти політики американського президента Дональда Трампа щодо надання притулку нелегальним мігрантам.

Відео: Депутати сплять