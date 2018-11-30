Юристы предупреждают: штрафы для нелегальных мигрантов могут коснуться родственников

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В 2017 в Украине было обнаружено 9,7 тыс. нелегальных мигрантов

В правительстве разработали новый законопроект и предложили существенно увеличить наказания и штрафы для тех, кто нарушает украинское миграционное законодательство. Юрист Регина Сай рассказала, какие штрафы ожидают нелегальных мигрантов, передает Сегодня.

В Кабинете министров заявляют, что ситуация в миграционной сфере нуждается в серьезных изменениях. В пояснительной записке к законопроекту №9259 сказано, что документ станет существенным рычагом воздействия на нарушителей миграционного законодательства и будет способствовать повышению уровня предотвращения и противодействия нелегальной миграции в Украине.

Помимо того, что штрафовать будут самих нелегалов и тех, кто их укрывает, достанется и работодателям, решившим сэкономить и взять таких людей на работу.

"Например, согласно статье 204 Кодекса Украины про административные правонарушения должностными лицами, которые нанимают сотрудников, нарушающих условия миграционного законодательства, нарушение влечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", - утверждает юрист Регина Сай.

Также в документе предполагается, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций, будут обязаны следить за сроками пребывания в стране мигрантов, работающих на их предприятиях. В случае просрочки мигрантами разрешенного срока пребывания в Украине, будет оштрафован любой, у кого пребывает нарушитель, в размере 5100 грн. Исключений закон не делает даже для родственников.

В законопроекте также отмечается, что задержание нарушителей смогут проводить пограничники и уполномоченные должностные лица. Но вот как этих нелегалов будут разыскивать – пока что остается загадкой.

Напомним, что в Мексике сотни мигрантов пытаются прорвать границу с США.

Мы писали, что в мексиканском городе на границе с США объявлен гуманитарный кризис из-за мигрантов. Мэр мексиканского города Тихуаны Гастелум также обвинил правительство Мексики в том, что оно не выполняет должным образом обязанности в вопросе миграционной политики.

Ранее судья окружного суда в Сан-Франциско (США) принял временный судебный запрет, направленный против политики американского президента Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам.

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