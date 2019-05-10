Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

34-річна артистка заявила, що задоволена результатом
Юлія Волкова, яка була вокалісткою популярної російської групи t.A.T.u., а з 2010 року займається сольною кар'єрою, справила на своїх шанувальників неприємне враження. На фото 34-річної артистки в Instagram фани звернули увагу на помітно збільшені губи дівчини та розкритикували інші результати пластичних операцій.
Так, Волкова розповіла, що вже кілька років користується послугами однієї з московських клінік, і завжди залишається задоволеною операціями.
Фото: екс-вокалістка "Тату" Юлія Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)
У той же час далеко не всі підписники співачки поділяють її думку. Деякі фани вважають, що колишня учасниця "Тату" перестаралася з уколами ботокса, і тепер її дуже важко впізнати.
Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Висловлюються думки, що часті походи до косметолога, підтяжка грудей і збільшення губ зіпсували її зовнішність. Актистку називають жертвою пластики, яка зіпсувала свою природну красу.
Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)
Нагадаємо, що у Юлії Волкової двоє дітей: Вика (2004 р.) і Самір (2007 р.). У серпні минулого року Волкова знову вийшла заміж. У 2016 році вона змогла побороти рак щитовидної залози.
Як повідомлялося раніше, американка Пікс Фокс зробила сто пластичних операцій з метою поліпшення зовнішності, при цьому залишилася цілком задоволена досягнутим результатом і пообіцяла продовжувати далі "ставати красивою".
Також ми писали про те, що солістка групи Неангели Слава Камінська розповіла, що не рідко вдавалася до послуг пластичного хірурга, і нічого поганого в цьому не бачить.