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Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

STYLERЖиття    10.05.2019 - 18:27
Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

34-річна артистка заявила, що задоволена результатом

Юлія Волкова, яка була вокалісткою популярної російської групи t.A.T.u., а з 2010 року займається сольною кар'єрою, справила на своїх шанувальників неприємне враження. На фото 34-річної артистки в Instagram фани звернули увагу на помітно збільшені губи дівчини та розкритикували інші результати пластичних операцій.

Так, Волкова розповіла, що вже кілька років користується послугами однієї з московських клінік, і завжди залишається задоволеною операціями.

Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

Фото: екс-вокалістка "Тату" Юлія Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)

У той же час далеко не всі підписники співачки поділяють її думку. Деякі фани вважають, що колишня учасниця "Тату" перестаралася з уколами ботокса, і тепер її дуже важко впізнати.

Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Висловлюються думки, що часті походи до косметолога, підтяжка грудей і збільшення губ зіпсували її зовнішність. Актистку називають жертвою пластики, яка зіпсувала свою природну красу.

Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

  • Була ж красива раніше, нафіга себе спотворювати!
  • Хто такий цей жовтий птах?
  • Навіщо свідомо себе спотворювати, красива жінка, а обличчя виглядає як посмертна маска. Всі на одне обличчя, жінки, які не надули собі такі "біляші", скоро будуть на розхват;
  • А рот все більший і більший, в чому кайф себе спотворювати;
  • Юля, скажи, що з тобою сталося? Це не губи... а вареники якісь.... Прости Господи!
  • Майкл Джексон вилитий!
  • Господи прости, що з вашим обличчям? Невже настільки великий комплекс із зовнішністю, що треба себе так спотворювати. Така гарна дівчинка була...

Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

  • Родріго Алвес нервово курить в сторонці. Я не проти догляду за собою, але всьому ж має бути міра, невже все настільки погано в житті? Можна ж і менш травматичні способи апгрейда спробувати, якщо реально здається, що всі проблеми через моськи. Треба триматися подалі від таких косметологів, імхо...
  • Невже вона сама собі подобається?
  • Так, що ж це таке, додала собі 10 років!

Жертва пластики: солістку популярної групи не впізнали фанати (фото)

Юлія Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Нагадаємо, що у Юлії Волкової двоє дітей: Вика (2004 р.) і Самір (2007 р.). У серпні минулого року Волкова знову вийшла заміж. У 2016 році вона змогла побороти рак щитовидної залози.

Як повідомлялося раніше, американка Пікс Фокс зробила сто пластичних операцій з метою поліпшення зовнішності, при цьому залишилася цілком задоволена досягнутим результатом і пообіцяла продовжувати далі "ставати красивою".

Також ми писали про те, що солістка групи Неангели Слава Камінська розповіла, що не рідко вдавалася до послуг пластичного хірурга, і нічого поганого в цьому не бачить.

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