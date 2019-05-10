Жертва пластики: солистку популярной группы не узнали фанаты (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

34-летняя артистка заявила, что довольна результатом

Юлия Волкова, которая была вокалисткой популярной российской группы t.A.T.u., а с 2010 года занимается сольной карьерой, произвела на своих поклонников неприятное впечатление. На фото 34-летней артистки в Instagram фаны обратили внимание на заметно увеличенные губы девушки и раскритиковали другие результаты пластических операций.

Так, Волкова рассказала, что уже несколько лет пользуется услугами одной из московских клиник, и всегда остается довольной операциями.

Фото: экс-вокалистка "Тату" Юлия Волкова (instagram.com/official_juliavolkova)

В то же время далеко не все подписчики певицы разделяют ее мнение. Некоторые фаны считают, что бывшая участница "Тату" перестаралась с уколами ботокса, и теперь ее очень трудно узнать.

Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Высказываются мнения, что частые походы к косметологу, подтяжка груди и увеличение губ испортили ее внешность. Актистку называют жертвой пластики, которая испортила свою естественную красоту.

Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Была же красивая раньше, нафига себя уродовать!

Кто такая эта желтая птица?

Зачем сознательно себя уродовать, красивая женщина, а лицо выглядит как посмертная маска. Все на одно лицо, женщины, не надувшие себе такие "беляши", скоро будут на расхват;

А рот все больше и больше, в чем кайф себя уродовать;

Юля, скажи, что с тобой случилось? Это не губы... а вареники какие-то.... Прости Господи!

Майкл Джексон вылитый!

Господи прости, что с вашим лицом? Неужели настолько большой комплекс с внешностью, что надо себя так уродовать. Такая красивая девочка была...

Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Родриго Алвес нервно курит в сторонке. Я не против ухода за собой, но всему же должна быть мера, неужели все настолько плохо в жизни? Можно ведь и менее травмирующие способы апгрейда попробовать, если реально кажется, что все проблемы из-за моськи. Подальше надо держаться от таких косметологов, имхо...

Неужели она сама себе нравится?

Да, что же это такое, добавила себе 10 лет возраста!

Юлия Волкова (фото: instagram.com/official_juliavolkova)

Напомним, что у Юлии Волковой двое детей: Вика (2004 г.р.) и Самир (2007 г.р.). В августе прошлого года Волкова снова вышла замуж. В 2016 году она смогла побороть рак щитовидной железы.

Как сообщалось ранее, американка Пикси Фокс сделала сто пластических операций с целью улучшения внешности, при этом осталась не вполне довольна достигнутым результатом и пообещала продолжать дальше "становиться красивой".

Также мы писали о том, что солистка группы НеАнгелы Слава Каминская рассказала, что не редко прибегала к услугам пластического хирурга, и ничего плохого в этом не видит.