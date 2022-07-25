Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Як відомо, понад 92% українців негативно ставляться до Росії , і лише 2% громадян - позитивно. Судячи з усього, другу категорію людей війна і вбивства мирних жителів російськими окупантами абсолютно нічому не вчать. Не вчать настільки, що вони і зараз готові їздити на територію РФ без докорів сумління…

Тим більше, поїхати з України в Росію можна, виявляється, без проблем. Адже автобуси в Москву курсують. І це як би легально. А те, що пасажирськими перевезеннями займаються росіяни, нікого мабуть і не хвилює.

Як росіяни вивозять українців за їхні ж гроші до Москви

У Facebook та інших соціальних мережах є безліч груп, присвячених пасажирським перевезенням з України в різні країни Європи.

Однак серед оголошень у таких спільнотах часто можна натрапити на оголошення про маршрути "Україна - Москва - Україна". І обов'язково "без пішого переходу, без передоплати".

Причому автобуси до РФ їдуть майже з усіх міст: Дніпра, Вінниці, Тернополя, Львова…

Приклади оголошень про поїздки в Москву з України

Їздять ці автобуси через Європу (наприклад, через Латвію, Литву, Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію). А курирують перевезення найчастіше люди з російськими номерами, про що свідчить код +79 (або білоруськими - з кодом +375).

Приклади оголошення про поїздки в Москву з України

Зазначимо: в оголошеннях вказують, що "місця швидко закінчуються". Якщо це правда, то виходить, що досить багато українців дійсно користуються послугами з їзди в РФ...

Слід також додати, що абсолютно всі оголошення про пасажирські перевезення з України в європейські країни публікуються тільки українською мовою. Але все, що стосується РФ - виключно російською.

По факту маємо два питання.

Перше: невже навіть сьогодні є українці, які готові їздити в країну, що вбиває їх родичів, друзів і дітей?

Друге: чому подібні перевізники мають можливість працювати в нашій країні і при цьому навіть не соромляться рекламувати свої послуги?