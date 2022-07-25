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Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 19:00
Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів Росіяни возять українців до Москви. Чому досі це можливо?.. (колаж: Styler)
Автор: Styler

Як відомо, понад 92% українців негативно ставляться до Росії, і лише 2% громадян - позитивно. Судячи з усього, другу категорію людей війна і вбивства мирних жителів російськими окупантами абсолютно нічому не вчать. Не вчать настільки, що вони і зараз готові їздити на територію РФ без докорів сумління…

Тим більше, поїхати з України в Росію можна, виявляється, без проблем. Адже автобуси в Москву курсують. І це як би легально. А те, що пасажирськими перевезеннями займаються росіяни, нікого мабуть і не хвилює.

Як росіяни вивозять українців за їхні ж гроші до Москви

У Facebook та інших соціальних мережах є безліч груп, присвячених пасажирським перевезенням з України в різні країни Європи.

Однак серед оголошень у таких спільнотах часто можна натрапити на оголошення про маршрути "Україна - Москва - Україна". І обов'язково "без пішого переходу, без передоплати".

Причому автобуси до РФ їдуть майже з усіх міст: Дніпра, Вінниці, Тернополя, Львова…

Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Приклади оголошень про поїздки в Москву з України

Їздять ці автобуси через Європу (наприклад, через Латвію, Литву, Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію). А курирують перевезення найчастіше люди з російськими номерами, про що свідчить код +79 (або білоруськими - з кодом +375).

Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Приклади оголошення про поїздки в Москву з України

Зазначимо: в оголошеннях вказують, що "місця швидко закінчуються". Якщо це правда, то виходить, що досить багато українців дійсно користуються послугами з їзди в РФ...

Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Життя нічому не вчить. Росіяни возять українців до Москви за 300 доларів

Слід також додати, що абсолютно всі оголошення про пасажирські перевезення з України в європейські країни публікуються тільки українською мовою. Але все, що стосується РФ - виключно російською.

По факту маємо два питання.

Перше: невже навіть сьогодні є українці, які готові їздити в країну, що вбиває їх родичів, друзів і дітей?

Друге: чому подібні перевізники мають можливість працювати в нашій країні і при цьому навіть не соромляться рекламувати свої послуги?

Раніше ми писали, що українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.

Також нещодавно в мережі з'явилося відео з реакцією неадекватної жінки, прихильниці російської агресії на синьо-жовті кольори в одязі українки в одній з країн ЄС.

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