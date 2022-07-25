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Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 19:00
Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов Россияне возят украинцев в Москву. Почему до сих пор это возможно?.. (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Как известно, более 92% украинцев негативно относятся к России, и только 2% граждан - положительно. Судя по всему, вторую категорию людей война и убийства мирных жителей российскими оккупантами абсолютно ничему не учат. Не учат настолько, что они и сейчас готовы ездить на территорию РФ без угрызений совести…

Тем более, поехать из Украины в Россию можно, оказывается, без проблем. Ведь автобусы в Москву курсируют. И это как бы легально. А то, что пассажирскими перевозками занимаются россияне, никого видимо и не волнует.

Как россияне вывозят украинцев за их же деньги в Москву

В Facebook и других социальных сетях есть множество групп, посвященных пассажирским перевозкам из Украины в разные страны Европы.

Однако среди объявлений в таких сообществах часто можно натолкнуться на объявления о маршрутах "Украина - Москва - Украина". И обязательно "без пешего перехода, без предоплаты".

Причем автобусы в РФ едут почти из всех городов: Днепра, Винницы, Тернополя, Львова…

Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Примеры объявлений о поездках в Москву из Украины

Ездят эти автобусы через Европу (например, через Латвию, Литву, Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию). А курируют перевозки зачастую люди с российскими номерами, о чем свидетельствует код +79 (или белорусскими - с кодом +375).

Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Примеры объявления о поездках в Москву из Украины

Отметим: в объявлениях указывают, что "места быстро заканчиваются". Если это правда, то выходит, что довольно много украинцев действительно пользуются услугами по езде в РФ...

Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Жизнь ничему не учит. Россияне возят украинцев в Москву за 300 долларов

Следует также добавить, что абсолютно все объявления о пассажирских перевозках из Украины в европейские страны публикуются на украинском языке. Но все, что касается РФ - исключительно на русском.

По факту имеем два вопроса.

Первый: неужели даже сегодня есть украинцы, которые готовы ездить в страну, убивающую их родственников, друзей и детей? Второй: почему подобные перевозчики имеют возможность работать в нашей стране и при этом даже не стесняются рекламировать свои услуги?

Ранее мы писали, что украинка опозорила россиянина на турецком пляже.

Также недавно в сети появилось видео с реакцией неадекватной женщины, сторонницы российской агрессии на сине-желтые цвета в одежде украинки в одной из стран ЕС.

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