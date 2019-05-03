Життя розпорядилося суворо: в Україні помер батько Павла Лазаренка (фото)

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Батько екс-прем'єра так і не дочекався зустрічі з сином

Батько Павла Лазаренка Іван помер у віці 94 років і був похований 2 травня в рідному селі Карпівка близько Кривого Рогу Дніпропетровської області. Іван Трифонович Лазаренко 20 років чекав на повернення сина - колишній прем'єр-міністр залишив Україну в 1999 році і влітку 2006 в Сан-Франциско американський суд засудив його до тюремного ув'язнення і штрафу за відмивання грошей та інші злочини.

Українська Феміда також веде щодо скандального політика розслідування стосовно розкрадання державних коштів у великих розмірах. При цьому сам Павло Іванович зараз може укласти з правоохоронцями США угоду "примирення" у справі конфіскації активів.

Про смерть батька Павла Івана Трифоновича Лазаренка під Кривим Рогом повідомила журналістка Валентина Іванова. На своїй сторінці у Facebook вона додала, що мати Павла Лазаренка Дар'я Яківна померла в 2015 році.

Іван Трифонович Лазаренко з дружиною Дариною Яківною (Фото з Facebook-сторінки Валентини Іванової)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають, що батька Павла Лазаренка жителі села Карпівка дуже поважали. Також звучать слова співчуття рідним і близьким.

Нехай земля буде лебединим пухом. Чекали довго сина, але нажаль життя розпорядилося суворо;

Дуже доля жорстоко обійшлася з Павлом Івановичем та його батьками, навіть перед смертю не побачилися. Земля пухом...

94 року - поважний вік. Земля йому пухом. Пішов на Світлій Седмиці - значить гідний був чоловік;

Так і не дочекалися Павла Івановича... Царство Небесне... Світла пам'ять його батькам... Глибокі співчуття синам і рідним;

У Карпівці їх дуже поважали...

Сам Павло Лазаренко народився в селі Гнідин під Києвом в 1926 році. У тому ж році разом з батьками переїхав у Херсонську область. Його дід Трифон був садівником, і в 1932 році разом із сім'єю перебрався з Херсона до села Карпівка, де заклав 34-гектарний сад. Батько Павла Іван Трифонович також був садівником - він насадив у Карпівці сад площею 560 га

У Павла є два брати - старший Микола і молодший Іван.

За інформацією американських ЗМІ, Павло Лазаренко проживає із своєю другою дружиною і трьома дітьми в окрузі Марін неподалік Сан-Франциско (США).

Нагадаємо, що глава ГПУ Юрій Луценко нещодавно заявив, що США можуть завершити справу Лазаренка вже в цьому році.

Додамо, що ГПУ повідомила про підозру соратника екс-прем'єра Лазаренка. Генпрокуратура веде розслідування відносно спільників Павла Лазаренка, причетних до розкрадання державних коштів.