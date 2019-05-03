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Жизнь распорядилась сурово: в Украине умер отец Павла Лазаренко (фото)

STYLERЖизнь    03.05.2019 - 22:10
Жизнь распорядилась сурово: в Украине умер отец Павла Лазаренко (фото)
Иллюстративное фото: Свеча (pixabay.com)

Отец экс-премьера так и не дождался встречи с сыном

Отец Павла Лазаренко Иван скончался в возрасте 94 лет и был похоронен 2 мая в родном селе Карповка около Кривого Рога в Днепропетровской области. Иван Трифонович Лазаренко 20 лет ждал возвращение сына - бывший премьер-министр покинул Украину в 1999 году и летом 2006 в Сан-Франциско американский суд приговорил его к тюремному заключению и штрафу за отмывание денег и другие преступления.

Украинская Фемида также ведет в отношении скандального политика расследование о хищении государственных средств в крупных размерах. При этом сам Павел Иванович сейчас может заключить с правоохранителями США соглашение "примирения" по делу конфискации активов.

О кончине отца Павла Ивана Трифоновича Лазаренко под Кривым Рогом сообщила журналистка Валентина Иванова. На своей странице в Facebook она добавила, что мать Павла Лазаренко Дарья Яковлевна умерла в 2015 году.

Жизнь распорядилась сурово: в Украине умер отец Павла Лазаренко (фото)

Иван Трифонович Лазаренко с супругой Дарьей Яковлевной (Фото с Facebook-страницы Валентины Ивановой)

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что отца Павла Лазаренко жители села Карповка очень уважали. Также звучат слова соболезнований родным и близким.

  • Пусть земля будет лебединым пухом. Ждали долго сына, но к сожалению жизнь распорядилась сурово;
  • Очень жестоко судьба обошлась с Павлом Ивановичем и его родителями, даже перед смертью не повидались. Земля пухом...
  • 94 года - почтенный возраст. Земля ему пухом. Ушел на Светлой Седмице - значит достойный был человек;
  • Так и не дождались Павла Ивановича... Царство Небесное... Светлая память его родителям... Глубокие соболезнования сыновьям и родным;
  • В Карповке их очень уважали...

Сам Павел Лазаренко родился в селе Гнедин под Киевом в 1926 году. В том же году вместе с родителями переехал в Херсонскую область. Его дед Трифон был садовником, и в 1932 году вместе с семьей перебрался из Херсона в село Карповку, где заложил 34-гектарный сад. Отец Павла Иван Трифонович также был садовником - он насадил в Карповке сад площадью 560 га. 

У Павла есть два брата - старший Николай и младший Иван.

По информации американских СМИ, Павел Лазаренко проживает со своей второй женой и тремя детьми в округе Марин около Сан-Франциско (США).

Напомним, что глава ГПУ Юрий Луценко недавно заявил, что США могут завершить дело Лазаренко уже в этом году.

Добавим, что ГПУ сообщила о подозрении соратнику экс-премьера Лазаренко. Генпрокуратура ведет расследование в отношении сообщников Павла Лазаренко, причастных к хищению государственных средств.

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